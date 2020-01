Inter, è fatta per Eriksen: accordo totale con il tottenham

Inter, obiettivo raggunto, Eriksen sarà presto a disposizione di Conte, dopo le visite mediche che effettuerà la prossima settimana a Milano. Accordo raggiunto con il Tottenham

Inter-Eriksen, trovato l’accordo con il Tottenham per il giocatore danese, il quale sarà in Italia per sostenere le visite mediche, molto probabilmente all’inizio della settimana prossima, anche se non è da escludere che possa arrivare già sabato sera per poi assistere ad Inter-Cagliari, gara in programma domenica alle 12:30, secondo quanto riportato da Sportmediaset.

LA TRATTATIVA- Dopo gli eventi di Giovedì, nel quale sarebbero stati limati gli ultimi dettagli, nella giornata di oggi i due club hanno ratificato il tutto: agli Spurs andranno 20 milioni di euro, suddivisi tra parte fissa (vicina ai 18 milioni) e bonus (facilmente raggiungibili).

LA SCELTA DI MOURINHO- Il Tottenham domani pomeriggio giocherà in FA Cup contro il Southampton, a differenza di quanto accade normalmente, Mourinho oggi non ha tenuto la consueta conferenza stampa di vigilia. Difficile, o quanto meno molto improbabile che il giocatore venga convocato, ad ogni modo è solo questione di ore e poi sarà in Italia, in nerazzurro, previo superamento delle visite.