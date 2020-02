Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse: ora è ufficiale

Inter-Ludogorets, ora è ufficiale, la gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si giocherà regolarmente giovedì ma a porte chiuse.

Inter-Ludogorets, ora è ufficiale, la gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si giocherà regolarmente giovedì ma a porte chiuse, come riportato da Sportmediaset. Ad annunciarlo è il Ludogorets, il quale ha spiegato che “la Uefa ha comunicato ufficialmente che la partita con l’Inter di Europa League si giocherà giovedì alle 21 a San Siro a porte chiuse”.

LA NOTA DEL LUDOGORETS- “All’inizio della giornata, l’Inter ha inviato una lettera a Ludogorets, annunciando che le autorità sanitarie della città hanno autorizzato che la partita si svolgesse senza tifosi. La UEFA annuncia inoltre che sta monitorando la situazione nel Nord Italia e reagirà immediatamente se cambiata”.

UFFICIALE- Inter e Ludogorets (2-0 Inter all’andata) attendevano solo l’ufficialità, arrivata oggi come sopra riportato. Una decisione che sicuramente farà discutere la parte di popolazione scettica nei confronti delle misure di sicurezza adottate fino a questo momento. La Uefa in merito si è mostrata prudente, prima di accogliere l’invito dell’Inter di giocare in ogni caso limitando l’accesso ai tifosi. L’Europa League farà dunque da apripista alle gare a porte chiuse, poi se ne riparlerà in campionato.