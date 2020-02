Inter, non solo Serie A: a rischio anche l’Europa League. Il Ludogorets attende

Inter, la più penalizzata dall’emergenza Corona Virus, oltre al campionato potrebbe fermarsi anche l’Europa League mentre il Ludogorets attende informazioni dalla Bulgaria

Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, sono queste le gare sospese in Serie A fino a questo momento, l’emergenza Corona Virus non risparmia nessuno. Lo sport si ferma anche in Piemonte, a Torino per Toro-Parma, in programma oggi alle ore 15 allo stadio Olimpico. Ad annunciarlo è il club granata sul proprio profilo Twitter.

QUESTIONE EUROPA LEAGUE- Ovviamente la questione non si limita alla Serie A, Giovedì prossimo a Milano ci sarà Europa League, ritorno dei sedicesimi di finale tra Inter e Ludogorets, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è possibile che la partita possa essere ad alto rischio.

CI SARÀ DA ASPETTARE- Giovedì non è così distante, prendere una decisione non è facile mentre il tempo scorre mentre il nord Italia appare sotto assedio. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un vertice urgente della Uefa che, in stretta collaborazione con il ministro dello Sport Spadafora, valuterà l’opportunità di far giocare il match al Meazza o di considerare soluzioni alternative come, per esempio, di disputare regolarmente l’incontro ma a porte chiuse.

LA POSIZIONE DEL LUDOGORETS- “Il Ludogorets ha formalmente chiesto a UEFA e Inter chiarimenti sulla situazione in Lombardia e nel capoluogo Milano. In questi giorni sono stati segnalati casi di infezione da coronavirus”. Questa la posizione del club bulgaro che aggiunge attraverso il proprio sito: “Più di 600 tifosi dovrebbero sostenere la squadra al San Siro. Molti di loro hanno già acquistato i biglietti aerei e ci sono viaggi organizzati in autobus dalla Bulgaria all’Italia. Il Ludogorets si aspetta una dichiarazione ufficiale e una rapida spiegazione dall’Inter sulla situazione in città. Se ricevuta, il Club informerà immediatamente i suoi sostenitori della situazione a Milano tramite un messaggio sul suo sito web ufficiale. Il Ludogorets collaborerà con le autorità diplomatiche bulgare sulla situazione in Italia”.