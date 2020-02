Inzaghi: “Per lo scudetto ci siamo anche noi. Porte chiuse? Non sono d’accordo”

Inzaghi, ventesimo risultato utile consecutivo con la Lazio ed una classifica indirizzata verso un sogno chiamato scudetto. Inzaghi, visibilmente probato da una battaglia durata 90 minuti, festeggia tra le righe il 3-2 al Genoa, il meno 1 dalla Juventus e il più 5 sull’Inter che oggi non giocherà, causa Corona Virus.

UNA GARA DURA- “Sapevamo che qui a Marassi sarebbe stata dura. Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra in salute, forse serviva essere più lucidi in alcune occasioni, ma comunque è una vittoria su cui non c’è nulla da dire. Alla base di questi risultati c’è il sacrificio di tutti, ho giocatori che mi danno tanto a livello di qualità e quantità. Scudetto? Ci sono anche Juve e Inter. Noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario, siamo lì e abbiamo l’obbligo di provarci”.

SU MARUSIC E CATALDI- “Penso a loro, penso anche a Vavro che si sta inserendo nel migliore dei modi, è dietro a un giocatore come Acerbi che non salta mai un allenamento, ma si è fatto trovare pronto. Vedere una squadra così, con giocatori che giocano meno e sono tra i migliori è molto positivo”.

INFORTUNIO ACERBI NON PREOCCUPA- “Si era allenato e avevamo deciso di schierarlo dal 1′, ma sul finire del riscaldamento il muscolo del polpaccio ha avuto un affaticamento. Fosse per lui avrebbe giocato, ma il campionato è lungo. Ora farà gli accertamenti del caso”.

SUL CORONA VIRUS- “Credo sia giusto prendere precauzioni e fare prevenzione. Cercare di capire il problema fermando il campionato, perché non bisogna sottovalutare ciò che sta capitando. Ci stiamo muovendo nella direzione giusta. A porte chiuse non è la soluzione, i tifosi sono il sale del calcio. Dobbiamo vivere lo spettacolo con le tifoserie, oggi i nostri tifosi sono stati fantastici”.