Inzaghi top, Lazio attenta: in Europa iniziano ad intressarsi

Inzaghi top del momento tra gli allenatori italiani, Gasperini a parte, vincitore della panchina d’oro. La realtà attuale dice secondo posto in classifica ad un punto dalla Juventus ed una vittoria contro l’Inter che non è passata inosservata in Catalonia, dove il Barcellona si sarebbe organizzando per tentare un’offerta. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo’Don Balon’, il club blaugrana avrebbe messo gli occhi sul tecnico biancoceleste, artefice fino ad ora di un grande campionato e di un cammino vincente che dura ormai da anni.

ANCORA NESSUN CONTATTO- Come detto, ‘Don Balon’ specifica che il Barcellona, al momento in mano a Quique Setien, non lo avrebbe ancora contattato. Il contratto tra Inzaghi e Lazio scadrà nel Giugno del 2021, di lui piacciono in particolar modo i metodi di lavoro. Il sito spagnolo lo definisce così: “Buon allenatore, metodi eccellenti e ottimi risultati. Barcellona in agguato”. Il nome di Inzaghi era stato accostato in parte alla Juve dopo l’addio di Massimiliano Allegri ed in parte al Milan per il dopo Gattuso.