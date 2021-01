La vicenda risale al 2017 ed è già stata classificata come obsolescenza programmata dalle autorità antitrust. Ora in una class action viene chiesto un risarcimento complessivo da 60 milioni di euro da destinare ai proprietari dei telefoni prodotti dalla casa di Cupertino che si sono dimostrati interessati dalla pratica, ovvero iPhone 6, 6 Plus, 6S e 6S Plus.