Irene Grandi al Festival di Sanremo 2020 con “Finalmente io”

Irene Grandi partecipa al Festival di Sanremo 2020 con “Finalmente io”, ancora una volta una canzone che le ha scritto Vasco Rossi.

È la terza volta che Vasco prende carta e penna per scrivere versi che fotografano momenti decisivi della crescita artistica e umana di questa straordinaria interprete che aveva già portato sul palco sanremese “La tua ragazza sempre” – scritta da Vasco e Gaetano Curreri – nel 2000, classificandosi al secondo posto. Nel 2003 Rossi e Curreri avevano poi composto per lei “Prima di partire per un lungo viaggio”, canzone dal titolo lungimirante.

“Finalmente io” e un altro brano inedito, “Devi volerti bene” (che la stessa Irene ha firmato con Curreri, Romitelli, Casini e Pulli) entreranno a far parte della speciale edizione di “ Grandissimo” (in uscita il prossimo 14 febbraio), l’album dei suoi primi 25 anni, vissuti “alla Grandi”, da Artista in continuo movimento che di sé dice: “Faccio ciò che amo e amo ciò che faccio Il mondo cambia velocemente e così mondo della musica è cambiato moltissimo negli ultimi anni ma il sentimento che provo quando canto è lo stesso da sempre. Mi lascio andare e mi lascio trasportare dalle note diventando un tutt’uno con ciò che sto facendo, in armonia con me stessa e con chi mi ascolta”.

Grandissimo rappresenta l’anima plurale di Irene – la rockettara popolare, l’interprete raffinata, la cantautrice – e il suo amore per le collaborazioni.

Doppio disco che si compone di tre parti:

– Cinque brani tra i quali “Lontano da me” e “Sono qui per te” che vedono Irene autrice con Saverio Lanza; “I passi dell’amore”, firmata dal cantautore siciliano Dimartino e “Quel raggio nella notte” ballad toccante che rimanda ai classici anni sessanta. Brani che nella riedizione sono accompagnati dagli inediti “Finalmente io”, la canzone scritta per Irene da Vasco Rossi in gara al 70esimo Festival di Sanremo, e “Devi volerti bene” di Curreri, Romitelli, Casini e Pulli e della stessa Irene.

– Sei classici del suo repertorio proposti nei suoi duetti con Sananda Maitreya (Terence Trent D’arby), Loredana Bertè, Levante, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Stefano Bollani;

– Sei hit in una grintosa versione live, tra le quali “Lasciala andare”, “Prima di partire per un lungo viaggio” e “Bruci la città”.

Dal suo primo successo, “Fuori” del 1994, a “Finalmente io” con cui si esibirà al festival di Sanremo, in questi venticinque anni di vita e musica, Irene Grandi si è distinta per la sua straordinaria capacità di passare dalle maglie del rock, del jazz, della bossa nova, del soul, della canzone d’autore.

Rimanendo sempre se stessa e coerente con le proprie scelte, ha compiuto un’evoluzione che non si è arrestata, quella di un’artista mai doma che ha scelto sopra a ogni cosa la libertà: di espressione, di scelta, di sperimentare, di essere indipendente.

La carriera discografica di Irene Grandi – quindici milioni di dischi venduti nel mondo, quindici album – è sempre stata accompagnata da un’intensa attività live e da molte collaborazioni, che oltre ad alcuni dei più influenti autori e cantanti italiani – i già citati Vasco Rossi, Jovanotti, Pino Daniele, Bianconi, Telonio, Lanza ed altri ancora – l’ha portata a dividere il palco o lo studio di registrazione con alcune stelle di prima grandezza del panorama internazionale come Youssou N’Dour, Patti Smith, Hector Zazou, James Reid. Protagonista di grandi eventi e tour teatrali, in cui l’artista ha coinvolto ampie platee grazie a un carisma naturale e una voce potente e riconoscibile.

Dopo il festival di Sanremo partirà il “Grandissimo Club Tour”

5 MARZO – LARGO VENUE di Roma

14 MARZO – THE CAGE di Livorno

20 MARZO – LATTERIA MOLLOY di Brescia

21 MARZO – CAP10100 di Torino

28 MARZO – LOCOMOTIV CLUB di Bologna

3 APRILE – CAPITOL HALL di Pordenone