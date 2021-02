Isola di Capo Rizzuto: scoperto fabbricato abusivo

Nel corso di controlli nel territorio i militari della stazione CC Forestale Crotone hanno notato un fabbricato in corso di edificazione nella località Fondo Chiusa del comune isolitano. Il manufatto avente struttura in conglomerato cementizio armato, a un piano fuori terra ed in corso di edificazione, occupa una superficie in pianta di circa 150 m2. L’intervento dei militari ha bloccato il proseguimento dell’opera edificata, peraltro, in zona di interesse archeologico. I caratteri geometrici e la presenza di barre d’acciaio di ripresa dei getti indicano che l’opera era destinata verosimilmente ad essere soprelevata. L’opera non costituirebbe chiaramente neanche edilizia di necessità. L’ufficio tecnico comunale ha già accertato l’inesistenza di titoli abilitativi per l’edificazione. Il presunto esecutore dei lavori, un muratore cinquantaduenne del luogo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia.