ISTITUTO ALBERGHIERO Giovedì 30 il concorso enogastronomico regionale

R. & P.

Il giorno Giovedì 30 Gennaio 2020 l’Istituto Alberghiero di Locri con sede a Siderno in Via Turati, 9 tel. 0964 390572 ospiterà il Concorso in oggetto. Il Concorso , riservato a tutti gli allievi di classi terze-quarte e quinte che frequentano regolarmente le scuole alberghiere di tutta la Calabria, storico per eccellenza e che vanta di grande partecipazione , ha scopo di promuovere la conoscenza e valorizzazione della nostra tradizione gastronomica tra tutti gli studenti dei corsi di cucina degli Istituti Alberghieri Statali e non, in particolare si intende:Riscoprire e valorizzare la cultura gastronomica del passato con le sue semplici e genuine preparazioni;Far conoscere ai giovani d’oggi, aspetti storico-culturali sugli usi e costumi della traduzione contadina, tutelando il territorio e l’economie della filiera agricola che sempre più risultano essere apprezzate dal turista attento alla conoscenza del prodotto tipico e della sua storia;Motivare gli allievi di acquisire maggiore consapevolezza sull’evoluzione della cucina che diviene arte ancor più nobile, quando alla manualità si aggiunge la passione e la capacità di saper promuovere il prodotto gastronomico anche sotto l’aspetto antropologico.La manifestazione sarà organizzata dall’Associazione Provinciale Cuochi Reggini APCR col Patrocinio del Presidente della Regione Calabria on. Gerardo Mario Oliverio e dell’Unione Cuochi Regionale URCC in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Dea Persefone di Locri, sede di Siderno dove risiede l’Associazione Cuochi.All’evento interverranno Direttori di Hotel, Ristoratori e Autorità nonché giornalisti accademici e personaggi dell’enogastronomia che avrà inizio dalle ore 9 in poi Il Presidente APCR Il Presidente Onorario APCR

Rocky Mazzaferro Cosimo Pasqualino

