Panettiere di giorno e spogliarellista di notte, originario di Brindisi, Amati è comparso in poche ore in due programmi differenti, di due reti differenti. Eliminato dopo pochi secondi a Italia’s Got Talent, dove ha incassato u secco no dai giudici, è stato sfortunato anche a La Pupa e il Secchione (e viceversa), dove ha chiuso il suo percorso in semifinale.