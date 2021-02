Giorgia Greco è la 13enne che ha conquistato un posto nella finale di Italia’s Got Talent grazie al Golden Buzz regalato da Federica Pellegrini. La giudice sportiva è rimasta particolarmente colpita dalla storia di Giorgia che con una gamba sola non ha mai abbandonato la sua passione per la ginnastica ritmica: “Questa sera ho visto solo la tua bravura”.