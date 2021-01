Itts Scalfaro, due virtual open day per far conoscere la realtà formativa dell’Istituto

Si svolgeranno di pomeriggio il 19 e il 25 gennaio p.v. due incontri online per far conoscere l’Istituto tecnico tecnologico “E. Scalfaro” di Catanzaro – il cui dirigente è Vito Sanzo – agli studenti che si iscriveranno alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado e che, insieme alle loro famiglie, hanno bisogno di poter fare una scelta consapevole e serena del proprio percorso di studi e del proprio futuro.

Nonostante il Covid-19, la scuola ha pensato di offrire lo stesso la possibilità di visitarla online, illustrando l’offerta formativa erogata, le molteplici attività e progetti, i percorsi di PCTO, i laboratori, gli ambienti di apprendimento flessibili, innovativi e inclusivi, le esperienze di ragazze e ragazzi che la frequentano giornalmente e la raccontano dalla loro viva voce. Tutto questo nei due virtual open day in cui si parlerà delle specificità degli indirizzi e delle articolazioni e degli importanti sbocchi post diploma che l’Istituto offre con la possibilità di accedere direttamente al mondo del lavoro e delle professioni in modo qualificato e altamente competitivo oppure con l’iscrizione a qualsiasi corso universitario per realizzare il proprio progetto di vita.