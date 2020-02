Itzan Escamilla: 10 cose che non sai sull’attore

Celebre per il suo ruolo nella serie Netflix Élite, l’attore spagnolo Itzan Escamilla ha davanti a sé una promettente carriera. Pur essendo per ora comparso sul grande schermo in un’unica occasione, l’attore ha tuttavia avuto modo di dimostrare le sue doti in diversi progetti televisivi.

Ormai sempre più noto, per Escamilla è giunto il momento di fare il salto di qualità dando prova di poter diversificare con successo, ricoprendo ruoli inediti con cui stupire i suoi fan.

Ecco 10 cose che non sai di Itzan Escamilla.

Itzan Escamilla: i suoi film e le serie TV

1. È stato protagonista di un lungometraggio. Nel novembre del 2019 esce in Spagna il film Planeta 5000, che lo vede protagonista nel ruolo di Sergio, giovane ragazzo che desidera entrare a far parte di una misteriosa setta. Qui conoscerà Iris, che, al contrario, desidera uscire dal circolo di cui è entrata a far parte. La storia tra i due si dimostrerà così più complicata del previsto.

2. È noto per i suoi ruoli televisivi. Escamilla debutta in televisione con la serie spagnola Seis hermanas (2016), dove recita in un episodio. Nello stesso anno prende parte a Victor Ros, dove recita in un totale di sette puntate nel ruolo di Juan. Dopo ulteriori ruoli in El final del camino (2017), El ministerio del tiempo (2017) e Le ragazze del centralino (2017), ottiene grande popolarità recitando nel ruolo di Samuel Garcìa Domìnguez nella serie Netflix Élite (2019-in corso).

Itzan Escamilla è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 4 milioni di persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere curiosità quotidiane, ma anche numerose foto scattate in momenti di svago. Non mancano poi fotografie realizzate per servizi di moda o per promuovere i suoi progetti da interprete.

Itzan Escamilla è fidanzato?

4. È molto riservato. Da quando ha raggiunto una più ampia popolarità l’attore è stato particolarmente attento a tenere privata la propria vita sentimentale, evitando di condividere particolari notizie sui social media. Ad ogni modo, secondo alcune testimonianze, Escamilla avrebbe avuto una relazione con Victoria Torresy fino al 2017, ma da quel momento pare che sia tornato ad essere single.

5. Potrebbe avere una relazione con una sua collega. Stando ad un post pubblicato su Instagram dalla cantante e attrice Danna Paola, quest’ultima e l’attore potrebbero avere una relazione sentimentale, anche se non vi sono state conferme ufficiali. I due si sono conosciuti sul set della serie Élite, dove Paola interpreta il personaggio di Lucrecia Montesinos.

Itzan Escamilla e Ester Exposito

6. Sono entusiasti dello sviluppo intrapreso dai loro personaggi. Nella seconda stagione della serie, i personaggi interpretati dagli attori Escamilla ed Exposito intraprendo una relazione che, seppur ricca di complicazioni, permette ai due personaggi di trascorrere molto più tempo insieme. I due attori si sono dichiarati entusiasti di questa possibilità, affermando che lo sviluppo dei rispettivi personaggi è stato particolarmente stimolante da interpretare.

Itzan Escamilla in Élite

7. Adora il suo personaggio. In diverse interviste l’attore ha affermato di essere particolarmente legato al personaggio di Samuel, ritrovando in lui numerosi sentimenti comuni dell’adolescenza. In particolare, l’attore si è detto entusiasta di poter dar vita al suo senso di colpa e al suo desiderio di vendetta.

8. Aveva già lavorato con un attore presente nella serie. In Élite, ad interpretare il ruolo del fratello maggiore di Samuel è l’attore Jaime Lorente, noto anche per La casa di carta, e con cui Escamilla aveva già collaborato nella serie Victor Ros.

9. Si è allenato per ottenere un fisico scultoreo. Uno dei motivi del fascino di Samuel nella serie spagnola è il suo fisico particolarmente curato. Escamilla ha infatti da sempre una grande attenzione nei confronti del proprio corpo, cercando di esaltarsi al meglio. Stando a quanto riportato da alcuni attori della serie, al momento di girare delle scene a petto nudo Escamilla sarebbe solito esercitarsi con alcune flessioni poco prima delle riprese, così da gonfiare i muscoli.

Itzan Escamilla: età e altezza

10. Itzan Escamilla è nato a Madrid, in Spagna, il 31 ottobre 1997. L’altezza complessiva dell’attore è di 173 centimetri.

Fonte: IMDb

