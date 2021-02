Ivano Michetti dei Cugini di Campagna è stato dimesso dopo avere trascorso cinque mesi in ospedale. Il cantante ha avuto un ictus lo scorso settembre dopo il quale è stato in coma per quindici giorni e ha subito un doppio intervento al cuore. Il peggio sembra essere passato e commosso, Michetti ha raccontato la sua storia a Domenica Live.