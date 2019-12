James Cameron è certo che Avatar supererà gli incassi di Avengers: Endgame

Tutti sanno che Avengers: Endgame, il cinecomic Marvel diretto da Anthony e Joe Russo, è riuscito a battere Avatar di James Cameron, diventando il film con il maggiore incasso nella storia del cinema. In seguito all’importante record stabilito dall’ultima avventura dei Vendicatori sul grande schermo, lo stesso regista di Titanic si era congratulato con i Marvel Studios con un post pubblicato sia attraverso i suoi profili social ufficiali che quelli del franchise.

All’epoca dei fatti, James Cameron aveva dichiarato: “Il risultato di Endgame mi ha dato tantissima speranza. Questa è la prova tangibile che le persone vanno ancora al cinema. E quello che mi spaventava di più nel girare Avatar 2 e Avatar 3 è il fatto che il mercato è cambiato tantissimo, e che quell’epoca in cui le persone sono entusiaste di andare in una sala buia con un gruppo di estranei per guardare qualcosa fosse ormai tramontata.”

Con l’arrivo nelle sale dei sequel di Avatar a partire dal 2021, sono in molti a pensare che la storia dei maggiori incassi al box office possa essere nuovamente riscritta, e che Avatar possa tornare in cima alla classifica dei film più visti. Della medesima opinione sembra essere anche James Cameron, che in una recente intervista con USA Today rilasciata in occasione dei dieci anni dell’uscita del primo film, ha spiegato che un’eventuale re-release della pellicola potrebbe ribaltare la situazione, riportando in vetta il suo kolossal sci-fi:

“Credo sia una certezza”, ha dichiarato Cameron. “Ma lasciamo che Avengers: Endgame si goda il momento e celebriamo il fatto che persone stanno ancora andando al cinema.”

Il regista ha poi sottolineato ancora una volta di aver amato il film dei fratelli Russo, ma ha anche dichiarato: “Non vorrei apparire irriverente, ma ci hanno batttuto di pochissimo. Ho fatto i conti giusto prima: ci hanno superato per un quarto del percento… penso che secondo i contabili si tratterebbe di un errore di arrotondamento.”

Avatar 2 debutterà il 17 dicembre 2021, seguito dal terzo capitolo il 22 dicembre 2023. Per il quarto e quinto capitolo, invece, si dovrà attendere ancora qualche anno: 19 dicembre 2025 e 17 dicembre 2027.

Il cast della serie di film è formato da Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, insieme ad un gruppo di attori che interpretano le nuove generazioni di Na’vi. Nei film torneranno anche i protagonisti del primo film: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao e Matt Gerald.

