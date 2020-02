Jane Levy: 10 cose che non sai sull’attrice

Nota prevalentemente per alcuni film horror, l’attrice Jane Levy ha nel tempo guadagnato una buona notorietà, grazie anche ad alcuni ruoli in celebri serie TV. Tramite collaborazioni con importanti attori e registi, l’attrice ha avuto modo di far crescere le proprie abilità, ottenendo le dovute attenzioni da parte di critica e pubblico.

Ecco 10 cose che non sai di Jane Levy.

Jane Levy: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice debutta al cinema con il film Nobody Walks (2012), per poi recitare in Fun Size (2012) e ottenere una prima celebrità con il film La casa (2013). Successivamente recita in About Alex (2014) e Man in the Dark (2016), altro horror che le permette di ottenere maggior riconoscibilità. Negli ultimi anni recita poi nei film Monster Trucks (2016), I Don’t Feel at Home in This World Anymore (2017) e Pretenders (2018).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Dopo aver recitato in alcuni episodi di Shameless (2011), l’attrice ottiene un ruolo di rilievo in Suburgatory (2011-2014). Prende poi parte ad alcuni episodi della terza stagione di Twin Peaks (2017), per poi recitare da protagonista nelle serie Castle Rock (2018) e What/If (2019).

Jane Levy è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, dove ha un profilo seguito da 167 mila persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, con amici o colleghi. Particolarmente presenti sono però anche i video e le immagini promozionali dei progetti da interprete dell’attrice.

Jane Levy e Emma Stone

4. Viene spesso confusa con la nota attrice. In più di un’occasione la Levy è stata confusa con l’attrice premio Oscar Emma Stone. Sul Web è infatti possibile trovare numerose foto che pongono a confronto le due attrici, sottolineando le somiglianze a anche le differenze. Risulta evidente come le due abbiano più di un tratto in comune, abbastanza da confondere chi le vede sul grande schermo.

Jane Levy: chi è suo marito

5. È stata sposata. Nel marzo del 2011 la Levy ha annunciato il matrimonio con l’attore Jaime Freitas. Tuttavia la loro relazione dura assai poco, e nell’ottobre dello stesso anno i due si separano, ottenendo il divorzio nell’aprile del 2013, indicando come causa alcune differenze inconciliabili.

Jane Levy è Mandy Milkovich in Shameless

6. Ha lasciato la serie dopo alcuni episodi. Nella serie Shameless l’attrice ha inizialmente ricoperto il ruolo di Mandy Milkovich. Tuttavia ha in seguito annunciato l’abbandono del personaggio per ricoprire un ruolo da protagonista nella serie Suburgatory. Per ovviare a tale mancanza la produzione ha operato un recasting del personaggio.

Jane Levy in La Casa

7. Ha sostituito un’altra attrice. L’attrice è stata protagonista del film La casa, remake dell’originale del 1981. Inizialmente per il ruolo della protagonista Mia era stata scelta l’attrice Lily Collins, che all’ultimo rinunciò. Fu a quel punto che le subentrò la Levy, che grazie al film ottenne una prima popolarità.

Jane Levy in What/If

8. È la protagonista della serie. Nel 2019 l’attrice ricopre il ruolo di Lisa Ruiz-Donovan nella serie What/If. Qui l’attrice fa parte di una coppia di novelli sposi che, date le difficoltà economiche, si ritrova costretta ad accettare la pericolosa proposta di una misteriosa benefattrice, interpretata dall’attrice Renée Zellweger.

9. Era intimidita dal lavorare con l’attrice premio Oscar. La Levy ha affermato che recitare con la Zellweger è stata una delle occasioni più preziose della sua carriera, ma che proprio per via dell’esperienza dell’attrice premio Oscar si è trovata in più occasioni ad essere intimidita dalla sua presenza, nonostante la gentilezza dell’interprete.

Jane Levy: età e altezza

10. Jane Levy è nata a Los Angeles, in California, Stati Uniti, il 29 dicembre 1989. L’attrice è alta complessivamente 156 centimetri.

