Jason Biggs: 10 cose che non sai sull’attore

Noto per la serie di film di American Pie, l’attore Jason Biggs si è negli anni costruito una carriera all’insegna della comicità, recitando in celebri commedie e numerose serie TV. I fan lo ricordano tuttavia per il ruolo dell’imbranato Jim Levenstein, il quale gli ha permesso di sfoggiare il suo carisma comico.

Ecco 10 cose che non sai di Jason Biggs.

Jason Biggs: i suoi film

1. È celebre per i suoi film comici. L’attore debutta al cinema nel 1997 con il film Camp Stories, per poi ottenere la fama con American Pie (1999), film divenuto negli anni un vero e proprio cult, dove l’attore interpreta il personaggio di Jim Levenstein. Successivamente l’attore recita in commedie come Boys and Girls – Attenzione: il sesso cambia tutto (2000), American School (2000), Assatanata (2001) e American Pie 2 (2001) e American Pie – Il matrimonio (2003). Prende parte poi ai film Anything Else (2003), Jersey Girl (2004), 8 amici da salvare (2006), La sposa fantasma (2008), e La ragazza del mio migliore amico (2008). Nel 2012 riprende il ruolo che l’ha reso celebre nel film American Pie: Ancora insieme. Negli ultimi anni recita invece nei film Grassroots (2011), Amateur Night (2016) e Caro dittatore (2018).

2. Ha recitato anche in televisione. Biggs ottiene una prima notorietà recitando nella serie Un professore alle elementari (1991-1992), per poi prendere parte a Così gira il mondo (1994-1995), Total Security (1997), Mad Love (2011), The Good Wife (2012-2013) e in Orange Is The New Black (2013-2019), dove ricopre il ruolo di Larry Bloom. Nel 2016 recita invece nella serie I Like You Just the Way I Am.

3. Ha ricoperto il ruolo di produttore. L’attore ha ricoperto in più occasioni il ruolo di produttore, il più delle volte per progetti che lo vedevano partecipare anche come interprete. Tra questi si annoverano la serie Mad Love e il film American Pie: ancora insieme.

4. Ha doppiato un celebre personaggio. Biggs si è affermato anche come doppiatore della serie animata Teenage Mutant Ninja Turtles, andata in onda dal 2012 al 2014. Qui l’attore prestava la voce a Leonardo, il leader del celebre gruppo di tartarughe ninja.

Jason Biggs è su Instagram

5. Ha un acocunt personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 562 mila persone. All’interno di questo Biggs è solito condividere foto scattate in momenti di svago, con amici o colleghi. Non mancano tuttavia anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Jason Biggs e Adam Sandler

6. Viene spesso confuso con il noto attore. Biggs viene spesso confuso con il celebre attore comico Adam Sandler. Date le loro carriere composte di film talvolta simili, i due interpreti sono infatti stati più volte oggetto di tale scambio, a tal punto che in molti sono convinti che sia Sandler ad aver recitato in American Pie.

Jason Biggs e Woody Allen

7. È stato protagonista di un film del noto autore. Nel 2003, nel pieno della sua popolarità, l’attore è stato scelto da Woody Allen come interprete principale del suo film Anything Else. Qui ricopre il ruolo di Jerry Falk, problematico autore comico in piena crisi di coppia. Ad aiutarlo sarà l’anziano David Dobel, interpretato dallo stesso Allen.

Jason Biggs in American Pie

8. Ha dovuto personalmente girare le scene di sesso. Per girare le scene di sesso del film, la produzione aveva previsto delle controfigure per gli interpreti principali. La controfigura di Biggs, però, si presentò il giorno delle riprese con una profonda cicatrice sullo stomaco, venendo così licenziato perché inutilizzabile. L’attore fu così costretto a girare personalmente tali scene.

Jason Biggs in Orange Is The New Black

9. Il suo personaggio non è stato sviluppato. Nella celebre serie Netflix, l’attore aveva ricoperto il ruolo di Larry Bloom, ex fidanzato del personaggio Piper. Tuttavia l’attore ha dichiarato che gli sceneggiatori hanno preferito tralasciare il personaggio per concentrarsi sulle storie di altri personaggi, e che per tanto non sarebbe comparso nelle nuove stagioni.

Jason Biggs età e altezza

10. Jason Biggs è nato a Pompton Plains, New Jersey, stati Uniti, il 12 maggio 1978. L’altezza complessiva dell’attore è di 175 centimetri.

