Jason Momoa da colorare: ecco il coloring book

L’artista italiano Maurizio Campidelli ha realizzato dei coloring book molto particolari, con protagonisti alcuni degli attori che compaiono tra le liste degli uomini più desiderati del pianeta. Tra questi compaiono Keanu Reeves e Dwayne Johnson e ovviamente Jason Momoa, l’attore hawaiano che interpreta Aquaman per la DC/Warner Bros.

I nerboruti attori in questione sono entrati nell’immaginario collettivo a suo di botte, tuttavia, Campidelli li ritrae, con il suo tratto pulito, mentre sono intenti a svolgere lavori domestici, in pose rilassate nella vasca da bagno, dipingendo quello che sembra essere un immaginario abbastanza comune tra le donne.

Si tratta di una variante molto divertente degli antistress da colorare con le parolacce o gli insulti. Si tratta di uno hobby abbastanza diffuso, che produce, sembra, gli stessi benefici della meditazione. E adesso, oltre ai classici intricati mandala o agli improperi, ci sono anche questi omaccioni dal fisico statuario e il sorriso bonario.

Ecco alcuni esempi:

L’ultima volte che abbiamo visto l’attore in azione, è stato in occasione dello spot del superbowl in cui si “spogliava” dei suoi muscoli e dei suoi capelli. Qui potete vederlo.

