Jason Momoa perde muscoli e capelli per il Super Bowl

Jason Momoa perde capelli e muscoli in una esilarante pubblicità del Super Bowl. Mentre l’evento è uno dei più grandi dell’anno legato allo sport, è anche una grande opportunità per le aziende di creare pubblicità memorabili con protagonisti stelle del cinema. E, in questo caso, non c’è stella più grande di Momoa, che è meglio conosciuto al pubblico come Khal Drogo in Game of Thrones, l’omonimo protagonista di DC Aquaman e Justice League.

In una pubblicità per Rocket Mortgage, trasmessa durante il Super Bowl LIV, Momoa parla di come la sua casa sia il suo santuario e l’unico posto in cui può abbassare la guardia. In un’esilarante svolta, Momoa si stacca lentamente muscoli e capelli per rivelarne una versione meno statuaria, con molti meno capelli!

