Jason Segel: 10 cose che non sai sull’attore

Tra i più noti volti della televisione statunitense, Jason Segel ha conquistato i cuori di numerosi spettatori dando vita al personaggio di Marshall Eriksen nella celebre sit-com How I Met Your Mother. Negli anni Segel ha però dato non solo ulteriore conferma delle sue doti comiche, ma ha sfoggiato anche notevoli capacità drammatiche, prendendo parte a film di diverso genere. Ecco 10 cose che non sai di Jason Segel.

Jason Segel: i suoi film

1. Ha recitato in celebri commedie. Segel debutta al cinema nel 1998 con il film Giovani, pazzi e svitati, per poi recitare in Fuori di testa (1998), Slackers (2002), Ore 11:14 – Destino fatale (2003), Molto incinta (2007), Non mi scaricare (2008), I Love You, Man (2009), I fantastici viaggi di Gulliver (2010), Bad Teacher – Una cattiva maestra (2011), I Muppet (2011), A casa con Jeff (2011), The Five-Year Engagement (2012), Questi sono i 40 (2012), Facciamola finita (2013), Sex Tape – Finiti in rete (2014), The End of the Tour – Un viaggio con David Foster Wallace (2015), La scoperta (2017) e Domenica (2018).

2. È celebre per una sit-com. L’attore ottiene una prima popolarità recitando nella serie Freaks and Geeks (1999-2000), accanto agli attori James Franco e Seth Rogen. Successivamente ha una parte in Undeclared (2001-2002) e recita in tre episodi di CSI – Scena del crimine (2004-2005). La consacrazione avviene tuttavia quando prende parte alla serie How I Met Your Mother, dove dal 2005 al 2014 interpreta il ruolo di Marshall Eriksen. Nel 2020 sarà invece tra i protagonisti della serie Dispatches from Elsewhere.

3. Si è distinto come sceneggiatore. Negli anni Segel ha partecipato alla scrittura dei film da lui anche interpretati. Tra questi si annoverano Non mi scaricare, In viaggio con una rock star, I Muppet, The Five Year Engagement, Sex Tape – Finiti in rete. L’attore è inoltre l’autore dell’episodio pilota della serie Dispatches from Elsewhere.

Jason Segel ha una fidanzata

4. Ha una relazione sentimentale. L’attore non è sposato, ma sembra essere attualmente impegnato sentimentalmente con Alexis Minter, fotografa professionista. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2014, facendo diverse apparizioni insieme in occasioni di eventi come il red carpet dei premi Oscar. Non sono soliti tuttavia condividere ulteriori informazioni riguardo la loro vita privata, che rimane lontana dai riflettori.

Jason Segel e Michelle Williams

5. Ha avuto una relazione con l’attrice. Nel febbraio del 2012 l’attore intraprende una relazione con l’attrice Michelle Williams, celebre per i suoi numerosi ruoli nominati all’Oscar. I due hanno affermato di essersi sentiti rinvigoriti dalla relazione, mantenendo un profilo basso per evitare l’invasività di media e fan. Nel febbraio del 2013, tuttavia, annunciano la separazione dovuta alle difficoltà generate dalla distanza. Segel per lavoro era infatti costretto a passare molto tempo a Los Angeles, mentre la Williams a New York.

Jason Segel in How I Met Your Mother

6. Ha dovuto smettere di fumare. Segel aveva il vizio di fumare, cosa che ha portato l’attrice Alyson Hannigan, sua moglie nella serie, a rifiutarsi di baciarlo per via del sapore di fumo. Inizialmente i baci tra i due vennero infatti limitati, ma in seguito l’attrice costrinse Segel a smettere, così che si potesse dar vita ad una maggiore intimità tra i due personaggi.

7. È stato scelto grazie al suo passato televisivo. Gli autori della serie hanno dichiarato di aver pensato esclusivamente a Segel per il ruolo di Marshall, avendolo particolarmente apprezzato nella serie Freaks and Geeks, di cui erano grandi fan.

8. Non sapeva cosa sarebbe successo in un preciso episodio. Nella puntata Brutte notizie, all’attore non era stato comunicato il finale, che gli venne rivelato solo al momento delle riprese dall’attrice Alyson Hannigan, con cui condivideva la scena. Il risultato fu che Segel arrivò del tutto impreparato alla notizia che gli viene riportata, e la sua reazione è del tutto spontanea.

9. Non ha visto il finale. Segel ha recentemente dichiarato di non aver mai visto il finale della serie, questo gli permette infatti di non porre la parola fine ad un progetto che vuole mantenere vivo nella sua testa. Particolarmente affezionato al suo personaggio e alla serie, l’attore ha infatti ammesso di sperare sempre in una reunion.

Jason Segel: età e altezza

10. Jason Segel è nato a Los Angeles, in California, Stati Uniti, il 18 gennaio 1980. L’attore è alto complessivamente 193 centimetri.

