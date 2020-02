Jennifer Lawrence nel nuovo film di Adam McKay targato Netflix

Netflix ha acquistato i diritti di Don’t Look Up, la nuova commedia satirica di Adam McKay (regista de La grande scommessa e Vice – L’uomo nell’ombra) che avrà come protagonista il premio Oscar Jennifer Lawrence.

La notizia è stata riportata in esclusiva da Variety. Il film, che vedrà McKay coinvolto anche in qualità di sceneggiatore, racconterà la storia di due astronomi che intraprendono un tour mediatico per avvisare l’umanità dell’avvicinamento alla Terra di un asteroide che potrebbe distruggere il pianeta.

“Sono veramente emozionato all’idea di fare questo film con Jennifer”, ha dichiarato McKay. “Lei è ciò che il pubblico del 17° secolo era solito chiamare ‘uno spettacolo eccezionale’. E il fatto che Netflix veda questo film come una commedia adatta a tutti alza ancora di più le aspettative per me e per il mio team, in un modo emozionante e motivante.”

Le riprese di Don’t Look Up dovrebbero partire il prossimo aprile. McKay si occuperà anche della produzione del film insieme a Kevin Messick e alla sua Hyperobject Industries.

Salita alla ribalta grande al franchise di Hunger Gamaes, Jennifer Lawrence si è imposta all’attenzione di pubblico e critica anche grazie al ruolo di Mystica nella saga di X-Men e ai ruoli in Un gelido inverno, Il lato positivo, American Hustle e Joy, tutti film che le hanno regalato una candidatura agli Oscar (l’ambita statuetta è arrivata nel 2013 per Il lato positivo). Prossimamente la vedremo nel dramma Red, White and Water di Lila Neugebauer, attualmente in fase di post-produzione, in cui figurerà anche come produttrice.

