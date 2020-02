Jessica Chastain e Anne Hathaway nel remake USA di Doppio Sospetto

Il regista di Doppio Sospetto, Olivier Masset-Depasse, conferma che girerà un remake del suo film a Hollywood, con Jessica Chastain e Anne Hathaway: le due celebri attrici avranno rispettivamente il ruolo di Alice e di Céline, interpretati nell’originale da Veerle Baetens (Alabama Monroe – Una storia d’amore) e Anne Coesens (Illégal).

Già accolto con entusiasmo al Festival di Toronto e vincitore di 9 premi Magritte, gli Oscar del Belgio, DOPPIO SOSPETTO è un noir al femminile ricco di tensione e colpi di scena, che uscirà al cinema in Italia il 27 febbraio. Il film sarà inoltre presentato in anteprima a Roma il 22 febbraio alle 21.00 all’Auditorium del MAXXI, in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma e a ingresso gratuito per il pubblico.

All’inizio degli anni Sessanta, Alice e Céline abitano in due case a schiera gemelle e sono legate da una grande amicizia, che le porta a condividere ogni cosa. Questa armonia perfetta si spezza il giorno in cui Alice assiste, impotente, alla morte accidentale di Maxime, il figlio di Céline: accecata dal dolore, Céline rimprovera ad Alice di non aver fatto il possibile per salvare suo figlio e sembra meditare una sconvolgente vendetta… “Sarebbe impossibile descrivere Doppio sospetto senza usare la parola hitchcockiano” ha scritto Variety. “Il magnifico thriller psicologico di Olivier Masset-Depasse richiama a tal punto lo stile del maestro del brivido ed è così splendidamente avvolto nell’atmosfera degli anni ’60 che a volte ti aspetti di vedere la protagonista Veerle Baetens trasformarsi all’improvviso in Tippi Hedren. Ma per quanto questa influenza sia evidente, anche nella struttura a spirale di una vera e propria discesa agli inferi, il film finisce in realtà per sovvertire lo spirito dei titoli più al femminile di Hitchcock. In questi ultimi, infatti, la devozione, la gelosia, la coercizione e il sospetto definiscono un’idea di rapporto tra uomo e donna, mentre nel film di Masset-Depasse si spostano nelle dinamiche di una relazione tra due donne”.

