Jessica Henwick: 10 cose che non sai sull’attrice

Celebre per alcuni ruoli televisivi, l’attrice Jessica Henwick ha poi preso parte anche ad alcuni importanti film per il cinema, avendo così modo di dimostrare la sua versatilità. L’attrice è in particolare nota per aver preso parte a serie come Il Trono di Spade e Iron Fist, dimostrando una certa predilezione per i prodotti di genere. Grazie a tali personaggi, ha potuto raggiungere un ampio pubblico, il quale non ha mancato di dimostrare interesse nei suoi confronti.

Ecco 10 cose che non sai di Jessica Henwick.

Jessica Henwick: i suoi film e le serie tv

1. Ha recitato in un celebre film di fantascienza. L’attrice debutta al cinema nel 2009 con il film St Trinian’s 2 – The Legend of Fritton’s Gold, per poi recitare in Dr Liebenstein (2014) e Dragonfly (2015). Nel 2015 ottiene il ruolo di Jess Testor nel film Star Wars VII – Il risveglio della Forza, che le permette di ottenere nuova popolarità. Successivamente recita nei film The Head Hunter (2016), Newness (2017) e Underwater (2020), accanto all’attore Vincent Cassel. Nel 2020 l’attrice sarà inoltre protagonista degli attesi film Godzill vs. Kong e On the Rocks. Tra i suoi progetti futuri si annoverano invece The Matrix 4.

2. È nota per le serie TV. La Henwick esordisce in televisione con la serie Spirit Warriors (2010), per poi recitare in Silk (2014). La vera popolarità arriva però nel momento in cui dà vita al personaggio di Nymeria Sand nella serie Il Trono di Spade (2015-2017). Terminato il suo ruolo nella serie fantasy, prende parte a Iron Fist (2017-2018), interpretando Colleen Wing, personaggio che riprende anche in The Defenders (2017). Nel 2020 è invece tra i protagonisti della serie Gods & Heroes.

Jessica Henwick è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, dove ha un profilo seguito da 404 mila persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi. Non mancano tuttavia curiosità dai set a cui prende parte, come anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Jessica Henwick in Star Wars

4. Stava per ottenere un ruolo importante. Nel corso di un’intervista l’attrice ha rivelato di essersi presentata ai provini per il ruolo di Rey nella nuova trilogia di Star Wars. Il suo nome è stato a lungo tra i papabili per il ruolo, tanto che l’attrice è rimasta per oltre sei mesi in contatto con la produzione. Alla fine, tuttavia, le fu preferita Daisy Ridley.

5. È stato scritto un personaggio esclusivamente per lei. Colpito dall’attrice, il regista del film J. J. Abrams le rivelò di volerla ugualmente nel film, a tal punto da decidere di scrivere un personaggio appositamente per lei. La Henwick ha così potuto interpretare Jess Pava, pilota della resistenza.

Jessica Henwick in Il Trono di Spade

6. Il suo ruolo stava per essere cancellato. Nella serie Il Trono di Spade, l’attrice ha ricoperto il ruolo di Nymeria Sand. In quello stesso periodo l’attrice era impegnata anche con la serie Iron Fist, e non riuscendo a garantire la presenza per le riprese di entrambi i progetti, l’attrice ha raccontato di come il suo personaggio nella serie fantasy stesse per essere cancellato. Riuscì tuttavia a convincere la produzione Marvel, la quale riorganizzò le riprese così da permettere all’attrice di prendere parte ad entrambi i set.

Jessica Henwick in Iron Fist

7. Ha lavorato a lungo sul personaggio. Nella serie Marvel Iron Fist, l’attrice interpreta il personaggio di Colleen Wing. Riguardo alla preparazione per il ruolo, l’attrice ha affermato di aver avuto molto tempo a disposizione, poiché il suo personaggio si sviluppa pienamente soltanto nella seconda metà della prima stagione. Ciò ha permesso all’attrice di allenarsi a lungo per le numerose scene di combattimento previste.

8. Adora interpretare personaggi femminili forti. La Henwick ha dichiarato di ritenere un privilegio l’aver potuto interpretare un personaggio come questo, poiché contribuisce a portare allo spettatore un’ideale di donna forte. L’attrice ha infatti affermato che il coraggio e la grinta riscontrati nel suo personaggio sono stati per lei una pura novità.

Jessica Henwick in The Matrix 4

9. Sarà la protagonista del film. Pur portando avanti le vicende narrate nei precedenti film, The Matrix 4 non avrà soltanto Keanu Reeves come protagonista, ma anche la Henwick avrà il suo ruolo fondamentale. Dopo aver stregato ai provini la regista Lana Wachowski, l’attrice è infatti stata scelta per ricoprire un ruolo simile a quello che ebbe Reeves nel primo film, ovvero quello di nuova eletta per la salvezza dell’umanità.

Jessica Henwick: età e altezza

10. Jessica Henwick è nata a Surrey, in Inghilterra, il 30 agosto 1992. L’altezza complessiva dell’attrice è di 168 centimetri.

