John Cena: 10 cose che non sai sull’attore

Tra i più noti e acclamati wrestler del XXI secolo, John Cena si è da qualche anno a questa parte dedicato in maniera sempre più attiva anche alla carriera cinematografica, recitando in alcuni celebri film d’azione, dove l’attore ha potuto mettere al servizio il proprio fisico possente. Nel desiderio di variegare, e non rimanere incastrato solo in un genere, Cena ha partecipato anche ad alcune riuscite commedie, dimostrando di poter dar vita anche a brillanti momenti di comicità.

Ecco 10 cose che non sai su John Cena.

John Cena: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film d’azione. Cena esordisce al cinema nel 2006 con il thriller Presa mortale, per poi recitare in 12 Round (2009), Legendary (2010), e The Reunion (2011). A partire dal 2015 prende una pausa dal mondo del wrestling per dedicarsi alla sua carriera da attore, iniziando così a recitare nei film Un disastro di ragazza (2015), Le sorelle perfette (2015), Daddy’s Home (2015), The Wall (2017), Daddy’s Home 2 (2017), Giù le mani dalle nostre figlie (2018), Bumblebee (2018), e Una famiglia al tappeto (2019). Nel 2020 sarà al cinema con il film Fast & Furious 9, dove reciterà accanto al collega Dwayne Johnson, mentre tra i progetti futuri vi è The Suicide Squad (2021).

2. È celebre anche come doppiatore. Nel 2017 l’attore presta la propria voce al personaggio protagonista del film d’animazione Ferdinand, per poi ricoprire nuovamente il ruolo di doppiatore per la serie animata Dallas & Robo (2018) e Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (2018-2019). Nel 2020 è invece la voce dell’orso polare Yoshi nel film Dolittle, con Robert Downey Jr.

John Cena è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram, dove ha un profilo seguito da 12,7 milioni di persone. Qui l’attore ha fino ad ora pubblicato 2.044 post, ma ha basato il canale in modo particolarmente differente a quello delle altre celebrità. Non vi sono infatti foto di Cena, bensì, come recita anche la descrizione del profilo, immagini pubblicate senza alcuna spiegazione, per la libera interpretazione dei follower.

John Cena non ha figli

4. Ha scelto di non avere figli. Il wrestler e attore è stato sposato due volte. La prima con Elizabeth Huberdeau, dal luglio del 2009 al maggio del 2013, e la seconda con la wrestler Nikki Bella, che sposa nell’aprile del 2017. Cena ha tuttavia più volte ribadito di non volere figli per via del suo lavoro, e ciò sembra averlo posto in contrasto con la neo moglie, dalla quale divorzierà nell’aprile del 2018.

John Cena: il ritiro dal wrestling

5. È prossimo al ritiro. Dopo oltre vent’anni di carriera, nel 2015 l’attore ha assunto il ruolo di part timer per dedicarsi alla carriera cinematografica. Da quel momento le sue apparizioni in WWE, il popolare show di wrestling si sono particolarmente diradate. Nell’aprile del 2019 sono inoltre iniziate a circolare le voci secondo cui Cena sarebbe prossimo al ritiro ufficiale. Ormai quarantenne, Cena ha affermato di essere consapevole di non poter più dar vita alle performance di un tempo, ma che se non da wrestler ricoprirà comunque altri ruoli all’interno dell’azienda.

John Cena: la sua carriera in WWE

6. È tra i wrestler più celebri della storia. Cena è stato il wrestler di punta della World Wrestling Enterteinment dal 2005 al 2015. La sua carriera è tra le più premiate nella storia della disciplina, con il record di 16 titoli mondiali, 5 titoli da campione degli Stati Uniti, e 4 come miglior team di wrestling. Pur avendo in più occasioni diviso il parere che i fan hanno su di lui, Cena si è affermato come uno dei più devoti e dotati performer della disciplina, abile tanto sul ring quanto nel dare spessore al personaggio interpretato.

John Cena: le sue canzoni

7. Ha pubblicato un album musicale. Nel 2005 esce l’album rap You Can’t See Me, il primo inciso da Cena, grande appassionato di tale genere musicale. Questo si posiziona alla posizione 15 della Billboard 200 degli Stati Uniti, ricevendo una buona accoglienza da parte di critica e pubblico. Dall’album vengono estratti i singoli My Time is Now, Bad, Bad Man e Right Now.

John Cena: il suo fisico

8. Possiede un fisico particolarmente possente. Per via del suo ruolo di wrestler, Cena ha naturalmente un fisico particolarmente muscoloso e definito, descritto come tra i migliori mai visti su di un ring di wrestling. L’attore ha infatti mantenuto costanti i suoi allenamenti, ridefinendo il proprio fisico anche in vista di una maggior funzionalità per la sua carriera d’attore.

John Cena: il suo 2020

9. Lo aspettano importanti film. Il 2020 sarà un anno particolarmente importante per Cena, che oltre a comparire nel cast vocale del film Dolittle, avrà anche un ruolo di rilievo nel film DC The Suicide Squad, mentre resta ignoto il suo ruolo nell’atteso nuovo capitolo della saga di Fast & Furious.

John Cena: età, altezza e peso

10. John Cena è nato a West Newbury, nel Massachusetts, Stati Uniti, il 23 aprile 1977. L’attore è alto complessivamente 185 centimetri, e raggiunge un peso di 114 chili.

