John Leguizamo: 10 cose che non sai sull’attore

John Leguizamo: 10 cose che non sai sull’attore

Tra i più noti attori di origine colombiana, vi è senza dubbio John Leguizamo, celebre per aver preso parte a film d’autore di diverso genere, dimostrando così di possedere una buona versatilità. Grazie ai suoi ruoli Leguizamo ha saputo distinguersi e uscire fuori dagli stereotipi, ottenendo in cambio l’apprezzamento di critica e pubblico. La sua lunga filmografia è ad oggi particolarmente degna di nota, e l’attore continua a partecipare ancora oggi a film di rilievo.

Ecco 10 cose che non sai di John Leguizamo.

John Leguizamo: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore debutta al cinema nel 1985 con il film Sangue misto, per poi partecipare a importanti film come Vittime di guerra (1989), Revenge (1990), Die Hard 2 (1990), Poison (1991), Super Mario Bros. (1993) e Carlito’s Way (1993), dove recita accanto ad Al Pacino, e con cui ottiene maggiore notorietà. Successivamente recita in film come The Fan (1996), Romeo + Giulietta di William Shakespeare (1996), Spawn (1997), Freak (1998), Mouline Rouge! (2001), Assault of Precint 13 (2005), La terra dei morti viventi (2005), L’amore ai tempi del colera (2007), E venne il giorno (2008), Miracolo a Sant’Anna (2008), Vanishing on 7th Street (2010), The Lincoln Lawyer (2011), Kick-Ass 2 (2013), The Counselor (2013), Chef – La ricetta perfetta (2014), John Wick (2014), The Infiltrator (2016), John Wick – Capitolo 2 (2017), Nancy (2018) e The Night Clerk (2020).

2. È noto anche come doppiatore. Nel corso della sua carriera l’attore ha in più occasioni svolto il ruolo di doppiatore, divenendo celebre per essere stato la voce di Sid, il popolare bradipo del film L’era glaciale (2002). L’attore ha poi dato nuovamente voce al personaggio anche per i sequel L’era glaciale 2 – Il disgelo (2006), L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (2009), L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012) e L’era glaciale – In rotta di collisione (2016).

John Leguizamo è su Instagram

3. Ha un account personale. Leguizamo è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 517 mila persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago, con colleghi o amici. Non mancano tuttavia anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete, nonché numerose foto con cui l’attore ricondivide notizie di attualità e politica.

John Leguizamo ha una moglie

4. È sposato. Sul set del film Carlito’s Way l’attore conosce la costumista Justine Maurer, che sposa poi nel 2003. I due si sono sempre dimostrati protettivi nei confronti della loro vita privata, tenendola lontana dai riflettori. È risaputo, tuttavia, che la coppia ha avuto due figli, nati rispettivamente nel 1999 e nel 2000.

John Leguizamo è Sid in L’era Glaciale

5. Ha studiato molto per cercare la giusta voce del personaggio. Per doppiare il personaggio del bradipo Sid, Leguizamo ha guardato numerosi documentari di Discovery Channel sui bradipi, arrivando a provare una grande varietà di voci, e scegliendo infine quella che desse l’impressione che il personaggio parlasse con del cibo nelle guance, pratica di immagazzinamento realmente tipica dei bradipi.

John Leguizamo in Romeo + Giulietta di William Shakespeare

6. Sostenne il provino per un personaggio, ma fu scelto per un ruolo diverso. Durante i casting per il film Romeo + Giulietta di William Shakespeare, con protagonista Leonardo DiCaprio, l’attore si presentò inizialmente per il ruolo di Mercuzio, fidato amico di Romeo. Tuttavia il regista decise che tale personaggio sarebbe stato di colore, ma, attratto dalla grinta dimostrata da Leguizamo, affidò all’attore il ruolo di Tebaldo, nemico di Romeo.

7. Ha personalmente preparato la coreografia del suo personaggio. Nel testo di Shakespeare, lo stile da spadaccino di Tebaldo è descritto come “appariscente”. Per questo motivo Leguizamo lavorò a lungo con un coreografo per dar vita ad uno stile di combattimento con la spada vistoso, ispirato al flamenco.

John Leguizamo in Mouline Rouge!

8. Ha usato diversi trucchi per sembrare più basso. Nel film di Baz Luhrmann, l’attore interpreta il noto pittore francese Henri de Toulouse-Lautrce. Questi, notoriamente basso, ha costretto l’attore a ricorrere a diversi espedienti per risultare di un altezza credibile, tra cui il camminare sulle ginocchia con delle speciali protesi o il muoversi accovacciato. Per far ciò, l’attore si è sottoposto a diverse settimane di adeguata preparazione fisica.

John Leguizamo e il videogioco GTA 6

9. Potrebbe essere il doppiatore del personaggio principale. Secondo alcune voci, l’attore presterà la propria voce al personaggio di Matias Gonzales, protagonista dell’atteso nuovo capitolo della celebre saga videoludica Grand Theft Auto. Se ciò venisse confermato, per Leguizamo sarebbe la prima esperienza di doppiaggio di un videogioco.

John Leguizamo età e altezza

10. John Leguizamo è nato a Bogotá, in Colombia, il 22 luglio 1964. L’altezza complessiva dell’attore è di 169 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.