John Lithgow: 10 cose che non sai sull’attore

John Lithgow: 10 cose che non sai sull’attore

Apprezzato e premiato attore televisivo e cinematografico, John Lithgow ha negli anni costruito una solida carriera prendendo parte ad opere di importanti registi e collaborando con celebri attori.

Lithgow è inoltre l’interprete di alcuni popolari ruoli, che gli hanno permesso di accrescere la propria fama raggiungendo spettatori sempre diversi. Pur se sottovalutato rispetto ad altri colleghi della sua generazione, l’attore è da sempre considerato uno dei migliori nel settore.

Ecco 10 cose che non sai di John Lithgow.

John Lithgow: i suoi film e programmi televisivi

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. Lithgow esordisce al cinema nel 1976 con il film Obsession – Complesso di colpa, per poi prendere parte a celebri titoli come All That Jazz (1979), Il mondo secondo Garp (1982), Ai confini della realtà (1983), e Voglia di tenerezza (1983), con cui raggiunge l’apice del successo. In seguito recita in Footloose (1984), Ultimi echi di guerra (1988), Verdetto finale (1991), Cliffhanger – L’ultima sfida (1993), Homegrown – I piantasoldi (1998), Orange County (2002), Dreamgirls (2006), I Love Shopping (2009), L’alba del pianeta delle scimmie (2011), Candidato a sorpresa (2012), Questi sono i 40 (2012), I toni dell’amore – Love Is Strange (2014), The Homesman (2014), Interstellar (2014), The Accountant (2016), Miss Sloane – Giochi di potere (2016), Pet Sematary (2019), E poi c’è Katherine (2019) e Bombshell – La voce dello scandalo (2019).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. L’attore è noto anche per alcuni ruoli di rilievo in apprezzate serie TV. Dopo aver recitato nel film The Day After – Il giorno dopo (1983), interpreta infatti Dick Solomon, protagonista della serie Una famiglia del terzo tipo (1996-2001). Successivamente ricopre il personaggio di Arthur “Trinity Killer” Mitchell in Dexter (2009), e diviene celebre anche per il suo ruolo in How I Met Your Mother (2011-2014). Negli ultimi anni si è fatto apprezzare anche per il suo ritratto di Winston Churchill in The Crown (2016) e nella serie Trial & Error (2017).

3. Ha doppiato un noto villain. Nel 2001 l’attore ricopre il ruolo di doppiatore dando voce al celebre Lord Farquaad, villain principale del film d’animazione Shrek. La sua interpretazione del personaggio venne così apprezzata, da ricoprire il ruolo anche per alcuni cortometraggi successivi al film.

John Lithgow in Dexter

4. Ha interpretato un pericoloso serial killer. Nella quarta stagione della serie Dexter, Lithgow ricopre il ruolo di Arthur Mitchell, apparentemente innocuo padre di famiglia che conduce però una seconda vita come spietato serial killer. Per il suo macabro ritratto del personaggio, l’attore ha vinto un Golden Globe nel 2010 come miglior attore non protagonista in una serie.

John Lithgow in How I Met Your Mother

5. Ha interpretato il padre di uno dei protagonisti. Nell’episodio Legendaddy, della sesta stagione della celebre sit-com, l’attore è apparso nel ruolo di Jerry, padre di Barney Stinson. Il personaggio era stato infatti fino a quel momento solo nominato, riportando la storia secondo la quale abbandonò Barney quando questi era solo un bambino. Con il suo arrivo in scena, furono fornite ulteriori spiegazioni a tale assenza.

John Lithgow è Winston Churchill

6. Ha lavorato a lungo sulla voce del personaggio. Per poter ricoprire al meglio il ruolo del celebre primo ministro britannico, l’attore americano ha lavorato a lungo con alcuni esperti coach, per migliorare così la propria pronuncia inglese ed il dialetto. L’attore ha inoltre inserito del cotone nelle proprie narici per ottenere una voce più nasale, simile a quella del vero Churchill.

7. Ha vinto un importante premio. Per il suo ritratto di Winston Churchill, l’attore ha ricevuto le lodi della critica e del pubblico, il quale lo hanno giudicato particolarmente convincente. Nel 2017 l’attore è infine arrivato a vincere il premio Emmy Awards come miglior attore non protagonista in una serie drammatica.

John Lithgow in The Crown

8. È l’unico attore non inglese. All’interno del cast di The Crown, l’attore si distingue per essere l’unico attore americano. Quando chiese all’ideatore della serie come mai volesse lui per interpretare un ruolo così legato alla storia britannica, Lithgow si sentì rispondere che per interpretare un personaggio così sui generis ci voleva un attore che si sentisse un outsider rispetto agli altri.

9. Si è camuffato grazie al trucco. Per assumere i panni di Churchill, l’attore si è visto applicare un trucco che gli permettesse di ottenere delle fattezze a lui simili. Lithgow ha affermato che contrariamente a quanto si potrebbe pensare il processo era piuttosto veloce, e richiedeva solo una ventina di minuti a sessione.

John Lithgow: età e altezza

10. John Lithgow è nato a Rochester, New York, Stati Uniti, il 19 ottobre 1945. L’attore è alto complessivamente 193 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.