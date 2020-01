Joker: Todd Phillips commenta le 11 nomination agli Oscar 2020

Joker: Todd Phillips commenta le 11 nomination agli Oscar 2020

Nella giornata di ieri sono state annunciate le nomination degli Oscar 2020, la 92esima edizione dei prestigiosissimi Academy Awards la cui cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 9 febbraio. A dominare le candidature di questa edizione è Joker, il cinecomic DC diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix, tra i grandi protagonisti della season award di quest’anno.

Attraverso il suo account Instagram, è stato lo stesso regista di Joker, Todd Phillips, a condividere la sua riconoscenza nei confronti dell’Academy per le nomination ricevute dal suo film; un film destinato tanto a far discutere quanto a raccogliere consensi, come del resto aveva già preannunciato la vittoria del Leone d’Oro all’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Su Instagram, Phillips ha scritto: “Joker è nato da un’idea… da un esperimento: ‘Si potrebbe adottare un approccio indipendente per un grande film, trasformandolo nello studio di un personaggio volto a riflettere il mondo che lo circonda?’. Il film esplora ciò che vediamo e percepiamo nella società, dalla mancanza di empatia alle conseguenze dell’assenza di amore. Sono profondamente onorato per l’enorme riconoscimento dell’Academy e voglio ringraziare quel genio di Joaquin Phoenix e tutti i miei incredibili collaboratori. Siamo estremamente onorati che i nostri colleghi della comunità cinematografica abbiano compreso il film e il suo messaggio.”

In seguito alla vittoria del Golden Globe, Phoenix è adesso il favorito nella corsa all’Oscar come miglior attore protagonista. Più difficile è ipotizzare se il cinecomic di Phillips riuscirà a portare a casa la statuetta più ambita, quella per il miglior film, dal momento che quest’anno la competizione è veramente alta (in lizza ci sono anche C’era una volta a Hollywood, The Irishman e 1917). Se Joker dovesse davvero riuscire nell’impresa, scriverà la storia diventando il primo cinecomic a vincere l’Oscar come miglior film.

LEGGI ANCHE – Joker: gli addetti al trucco sul comportamento turbolento di Joaquin Phoenix sul set

Joker vede nel cast Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Dante Pereira-Olson, Douglas Hodge e Josh Pais ed è arrivato nelle sale il 4 ottobre 2019.

Contrariamente alle altre apparizioni del personaggio nei Batman di Tim Burton, nella trilogia del Cavaliero Oscuro di Christopher Nolan e in Suicide Squad, il film è ambientato negli anni Ottanta e racconta l’evoluzione di un uomo ordinario e la sua trasformazione nel criminale che tutti conosciamo.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.