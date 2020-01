Jon Favreau: 10 cose che non sai sul regista

Tra le personalità più poliedriche attualmente in attività vi è senza dubbio Jon Favreau. Regista, sceneggiatore, attore, produttore e doppiatore, Favreau si è distinto in ogni campo, divenendo celebre da una decina d’anni a questa parte per essere un elemento ricorrente in casa Disney, dove in particolare ha prestato le sue abilità per alcuni film Marvel.

Ecco 10 cose che non sai di Jon Favreau.

Jon Favreau: i suoi film

1. Ha diretto diversi celebri film. Favreau esordisce alla regia nel 2001 con il film Made – Due imbroglioni a New York. Nel 2003 realizza invece il film natalizio Elf – Un elfo di nome Buddy, per poi dirigere Zathura – Un’avventura spaziale nel 2005, e divenire popolare con Iron Man (2008) e Iron Man 2 (2010), con protagonista Robert Downey Jr..Successivamente dirige il film Cowboys & Aliens (2011), Chef – La ricetta perfetta (2014) e più recentemente i live-action Disney Il libro della giungla (2016) e Il re leone (2019).

2. È un noto produttore. Nel corso della sua carriera Favreau si distingue anche come produttore, ricoprendo tale carica per i film Iron Man, Iron Man 2, Cowboys & Aliens, The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Chef – La ricetta perfetta, Avengers: Age of Ultron (2015), Il libro della giungla (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) e Il re leone (2019). Per la televisione Favreau è invece produttore della serie The Mandalorian, con protagonista Pedro Pascal.

3. Ha una lunga carriera d’attore. Favreau si è affermato inizialmente come attore, recitato in celebri film come Hoffa – Santo o mafioso? (1992), Batman Forever (1995), Deep Impact (1998), Made – Due imbroglioni a New York (2001), Elf – Un elfo di nome Buddy (2003), Daredevil (2003), Ti odio, ti lascio, ti… (2006), Iron Man (2008), L’isola delle coppie (2009), Iron Man 2 (2010), John Carter (2012), Iron Man 3 (2013), The Wolf of Wall Street (2013) e nei film Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Endgame (2019) e Spider-Man: Far from Home (2019).

4. È anche doppiatore. Negli anni Favreau si è distinto anche come doppiatore, prestando la sua voce per il film d’animazione Boog & Elliott a caccia di amici (2006) e per i film G-Force – Superspie in missione (2009), Il signore dello zoo (2011), Il libro della giungla (2016) e Solo: A Star Wars Story (2018). Ha inoltre doppiato il personaggio di Pre Vizsla nella serie animata Star Wars The Clone Wars (2010-2013).

Jon Favreau è su Instagram

5. Ha un account personale. Favreau è presente sul social network Instagram con un proprio profilo verificato, seguito da 2,1 milioni di persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago, con amici o colleghi, ma anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete, regista e produttore.

Jon Favreau ha recitato in Friends

6. Ha avuto un ruolo nella celebre sit-com. Jon Favreau, nel 1997, ottiene il ruolo di Pete Becker, personaggio apparso in sei episodi della serie Friends. Qui l’attore interpretava uno dei fidanzati di Monica. Favreau ha dichiarato di ripensare ancora oggi a quel personaggio, chiedendosi quali siano state le sue sorti dopo la sua uscita di scena dalla serie.

Jon Favreau e la serie The Mandalorian

7. È lo sceneggiatore della serie. Oltre ad averla prodotta, Favreau è lo sceneggiatore di tutti gli otto episodi della serie Disney+ The Mandalorian. Per la sua scrittura ha affermato di essersi ispirato alle vecchi storie western e di samurai, immaginando il protagonista come una nuova versione del personaggio interpretato da Clint Eastwood nella celebre Trilogia del Dollaro.

8. Ha avuto lui l’idea di tenere segreto “Baby Yoda”. Tra le cose più apprezzate della serie The Mandalorian vi è senza dubbio il piccolo “Baby Yoda”. Favreau ha detto che l’idea di tenere segreto tale personaggio gli è stata data da alcune parole pronunciate dall’attore Donald Glover, il quale affermava che spesso la sorpresa è la miglior arma nei confronti del pubblico.

Jon Favreau ha diretto Chef – La ricetta perfetta

9. Ha realmente imparato a cucinare. Per le riprese del film da lui scritto, diretto e interpretato, Favreau si è impegnato per imparare a cucinare così da non doversi far sostituire da una controfigura. Il regista e attore ha infatti preso lezioni presso un noto chef di Los Angeles, imparando da lui i segreti del mestiere.

Jon Favreau: il suo patrimonio

10. Ha un ricco patrimonio. Grazie ai suoi numerosi lavori e ai numerosi ambiti ricoperti, Favreau si è affermato negli anni come una figura particolarmente redditizia dell’industria hollywoodiana. Il suo patrimonio stimato è di circa 60 milioni di dollari.

Fonte: IMDb

