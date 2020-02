Jurassic World 3, Chris Pratt: “Sarà l’Avengers: Endgame della saga”

Stando a quanto dichiarato da Chris Pratt, l’attesissimo Jurassic World 3 – che vedrà il ritorno del cast originale del franchise, ossia degli attori Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum – sarà l’Avengers: Endgame della saga fantascientifica ispirata al romanzo di Michael Crichton.

Considerato l’alto numero di personaggi che faranno ritorni nel film (anche personaggi apparsi nel primo Jurassic World), ha senso che l’attore abbia paragonato l’atteso nuovo capitolo della saga al cinecomic Marvel campione d’incassi. Ospite dello show di Ellen DeGeneres in occasione della promozione di Onward, parlando proprio del film di Colin Trevorrow, Pratt ha spiegato: “Ci saranno tutti. Ci saranno quasi tutti nel film. So che forse ho appena detto qualcosa che non potevo dire, ma non mi interessa. Tutto il cast dell’originale Jurassic Park farà ritorno. Sembra quasi la stessa operazione che la Marvel ha fatto con Endgame, quando ci ha riuniti tutti insieme.”

Ovviamente non possiamo sapere con certezza a quali membri del cast del film originale le parole di Pratt facciano riferimento: e se in Jurassic World 3 dovessero fare ritorno anche Joseph Mazzello e Ariana Richards, interpreti dei piccoli Timothy e Alexis nel film di Steven Spielberg del 1993?

Potete vedere il video dell’intervento di Chris Pratt da Ellen di seguito:

Nel frattempo apprendiamo da Deadline che l’attore statunitense Scott Haze, visto in Venom di Richard Fleischer ma anche in altri film come Midnight Special e Fire Squad – Incubo di fuoco, si è unito ufficialmente al cast di Jurassic World 3 in un ruolo misterioso.

Jurassic World 3 vedrà sia Pratt che Howard tornare nei loro ruoli. Insieme a loro, ritroveremo anche Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson e Omar Sy.

Ma non saranno i soli a tornare. Nel film vedremo infatti di nuovo anche i personaggi del film originale. Laura Dern e Sam Neill riprenderanno rispettivamente i ruoli che avevano in Jurassic Park, rispettivamente la Dr. Ellie Sattler e il Dr. Alan Grant. I personaggi sono stati visti per l’ultima volta nel Jurassic Park 3 del 2001.

Un altro eroe originale, Ian Malcolm, interpretato da Jeff Goldblum, ha firmato per tornare in Jurassic World 3. Goldblum è stato visto l’ultima volta in Jurassic World: Il Regno Distrutto. Il ritorno di Ian Malcolm è stato fortemente anticipato nei trailer, ma alla fine è stato poco più che un cameo, pertanto, i fan sono rimasti immensamente delusi. I ruoli di Dern, Neill e Goldblum in Jurassic World 3, tuttavia, sono considerati molto più importanti.

Le riprese di Jurassic World 3, affidato nuovamente al regista Colin Trevorrow con la sceneggiatura scritta da Emily Carmichael (Pacific Rim 2 – La Rivolta), inizieranno nei primi mesi del 2020, e possiamo aspettarci nei prossimi giorni qualche dettaglio in merito alla trama e ai nomi che affolleranno il set.

Anche Mamoudou Athie farà parte del cast del film, come confermato da Deadline, e si unirà dunque a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sul set. L’attore è tra i protagonisti della serie Sorry For Your Loss (disponibile ora su Facebook Watch) al fianco di Elizabeth Olsen, e di recente è apparso in The Circle, The Front Runner. Prossimamente lo vedremo nel dramma Prentice Penny Uncorked di Netflix e nella pellicola prodotta da 20th Century Fox Underwater con Kristen Stewart.

Lo stesso Trevorrow ha recentemente pubblicato il cortometraggio Battle at Big Rock, i cui eventi sono ambientati un anno dopo Jurassic World – Il regno distrutto mostrando i dinosauri che vivono nel nostro mondo e lottano per la sopravvivenza. Vi ricordiamo che Jurassic World 3 uscirà nelle sale l’11 giugno 2021.

