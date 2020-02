Jurassic World 3: Laura Dern sul ritorno di Ellie Sattler

Laura Dern sembra essere particolarmente eccitata all’idea di tornare nei panni di Ellie Sattler in Jurassic World 3. La Dern, tra le grandi protagonista della season award di quest’anno grazie al suo ruolo in Storia di un matrimonio, è apparsa per la prima volta nei panni della dottoressa esperta di paleobotanica in Jurassic Park del 1993, per poi tornare ad interpretare il personaggio otto anni dopo in Jurassic Park III (anche se in quel caso si trattava di un piccolo ruolo).

Da quando è stato annunciato il ritorno del cast originale – inclusi Sam Neill (Dr. Alan Grant) e Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm) – in Jurassic World 3, i fan non vedono l’ora di rivedere Ellie sul grande schermo, sicuramente uno dei personaggi più amati dell’intera filmografia della Dern. E proprio quest’ultima, intervistata da IMDb, ha espresso tutto il suo entusiasmo in merito al progetto, dichiarando: “Amo Ellie Sattler. Sono cresciuta con lei al mio fianco. Così tante bambine e giovani donne l’hanno idolatrata, perché in qualche modo hanno sentito che fosse uno dei primi personaggi femministi davvero tosti in un film d’azione. Non vedo l’ora di scoprire a che punto della sua vita è adesso.”

L’attrice ha poi spiegato di essere molto felice anche all’idea di lavorare nuovamente con Neill e Goldblum, così come di essere diretta da Colin Trevorrow. A proposito del ritorno del cast originale, tempo fa il regista aveva dichiarato:

“Dovevamo inventarci un motivo per cui Ellie, Malcolm e Grant si sarebbero recati tutti nel parco a tema nello stesso giorno in cui si era rotto – di nuovo. Il prossimo film permetterà quindi ai personaggi dell’eredità del franchise di far parte della storia in modo organico. A me e Emily Carmichael piace chiamarlo Jurassic Park VI, perché di fatto lo è.”

Le riprese di Jurassic World 3, affidato nuovamente al regista Colin Trevorrow con la sceneggiatura scritta da Emily Carmichael (Pacific Rim: Uprising), inizieranno nei primi mesi del 2020, e possiamo aspettarci nei prossimi giorni qualche dettaglio in merito alla trama e ai nomi che affolleranno il set.

Anche Mamoudou Athie farà parte del cast del film, come confermato da Deadline, e si unirà dunque a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sul set. L’attore è tra i protagonisti della serie Sorry For Your Loss (disponibile ora su Facebook Watch) al fianco di Elizabeth Olsen, e di recente è apparso in The Circle, The Front Runner. Prossimamente lo vedremo nel dramma Prentice Penny Uncorked di Netflix e nella pellicola prodotta da 20th Century Fox Underwater con Kristen Stewart.

Lo stesso Trevorrow ha recentemente pubblicato il cortometraggio Battle at Big Rock, i cui eventi sono ambientati un anno dopo Jurassic World: Fallen Kingdom mostrando i dinosauri che vivono nel nostro mondo e lottano per la sopravvivenza.

Vi ricordiamo che Jurassic World 3 uscirà nelle sale l’11 giugno 2021.

