Jurassic World 3: un altro attore “originale” nel film?

Chris Pratt ha dichiarato che tutto il cast originale di Jurassic Park tornerà sul grande schermo in Jurassic World 3. La dichiarazione non aggiunge molto a quanto si sapeva già, visto che da tempo sono tate confermate le presenza nel film di Sam Neil, Laura Dern e Jeff Goldblum, che aveva preso parte anche al secondo film.

Tuttavia, un tweet di Joe Mazzello sembra confermare che gli adulti non saranno gli unici a tornare in questo film che conclude la trilogia di enorme successo. Mazzello, che in Jurassic Park interpreta Tim Murphy, fratello di Lex e nipote di John Hammond (Richard Attenborough), ha scritto sul sociale che “è ora di rimettersi al lavoro”.

I think it’s time to get back to work. What do you say gang? — Joe Mazzello (@MazzelloJoe) February 23, 2020

Mazzello aveva appena 10 anni quando è uscito Jurassic Park e, senza farsi travolgere dal successo del film, come capitava molto spesso negli anni ’90, ha attraversato con successo la transizione da attore bambino ad interprete adulto.

Lo abbiamo visto in The Social Network e in Bohemian Rhapsody, ma Mazzello è anche regista e sceneggiatore, nonostante sia noto maggiormente per i suoi ruoli da attore. Il fatto che sia ancora attivo davanti alla macchina da presa potrebbe indicare che il suo prossimo lavoro sarà proprio Jurassic World 3.

Jurassic World 3 vedrà sia Chris Pratt che Bryce Dallas Howard tornare nei loro ruoli. Insieme a loro, ritroveremo anche Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson e Omar Sy. Laura Dern e Sam Neill riprenderanno rispettivamente i ruoli che avevano in Jurassic Park, rispettivamente la Dr. Ellie Sattler e il Dr. Alan Grant. I personaggi sono stati visti per l’ultima volta nel Jurassic Park 3 del 2001. Un altro eroe originale, Ian Malcolm, interpretato da Jeff Goldblum, ha firmato per tornare in Jurassic World 3. Goldblum è stato visto l’ultima volta in Jurassic World: Il Regno Distrutto.

Alla regia torna Colin Trevorrow, che ha pubblicato il cortometraggio Battle at Big Rock, i cui eventi sono ambientati un anno dopo Jurassic World – Il regno distrutto mostrando i dinosauri che vivono nel nostro mondo e lottano per la sopravvivenza. Vi ricordiamo che Jurassic World 3 uscirà nelle sale l’11 giugno 2021.

