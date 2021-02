Jurgen Klopp non può assistere ai funerali di mamma Elisabeth per le regole anti Covid

Grave lutto familiare per Jurgen Klopp che ha perso la mamma, la signora Elisabeth di 81 anni. Per le restrizioni Covid non ha potuto partecipare al funerale, tenutosi martedì in Germania: “E’ stata tutto per me, so che è in un posto migliore. Appena si potrà faremo una nuova funzione”. Per gli stessi protocolli anti pandemia, la settimana prossima in Champions il Liverpool giocherà contro il Lipsia in campo neutro a Budapest.