Justice League Dark: Warner Bros. e J.J. Abrams sviluppano film e serie tv

Justice League Dark: Warner Bros. e J.J. Abrams sviluppano film e serie tv

Film e serie tv basati sulla serie a fumetti Justice League Dark sono ufficialmente in sviluppo alla Warner Bros.: nel progetto sarà coinvolto anche J.J. Abrams insieme alla sua Bad Robot. Sembra che le cose stiano finalmente volgendo al meglio per la Warner e la DC: dopo i successi di Aquaman e Shazam!, acclamati tanto dal pubblico quanto dalla critica, Joker è diventato un campione d’incassi ed uno dei grandi protagonista della season award di quest’anno.

In attesa dell’arrivo nelle sale di Birds of Prey e Wonder Woman 1984, la Warner Bros. continua a progettare il proprio futuro, tanto al cinema quanto sul piccolo schermo: tra il 2021 e il 2022 arriveranno altri tre live action DC e oggi apprendiamo che la major è ufficialmente tornata ad occuparsi di Justice League Dark, un progetto in cantiere da tantissimi anni.

Stando a quanto riportlato da Deadline, la Warner Bros. e la Bad Robot di J.J. Abrams avrebbero discusso circa lo sviluppo di film e serie tv basati su Justice League Dark, la serie a fumetti con protagonisti i personaggi di John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Shade, Changing Mane Zatanna.

La Bad Robot di Abrams si occuperà di supervisionare il progetto, che nasce dal recente accordo stretto tra la Warner Media e la società di produzione di Abrams. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, né sappiamo se Abrams sarà direttamente coinvolto in qualità di regista.

Numerose versione di Justice League Dark sono state in sviluppo alla WB e alla DC per quasi un decennio, con registi quali Guillermo Del Toro e Doug Liman coinvolti in fasi differenti dello sviluppo dei progetti. Adesso, sembra che toccherà alla Bad Robot portare finalmente i personaggi creati da Peter Milligan e disegnati da Mikel Janín sul grande schermo.

LEGGI ANCHE – Justice League Dark: il fan-film con Constantine, Zatanna & Deadman

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.