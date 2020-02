Justice League: il cambiamento della Batcaverna ad opera di Joss Whedon

In Justice League abbiamo visto una Batcave leggermente diversa, modificata durante le riprese aggiuntive del cinecomic affidate a Joss Whedon. A diversi mesi di distanza dall’uscita del film nelle sale, i fan si sono “divertiti” ad analizzare la versione destinata alle sale del cinecomic, cercando di scoprire quali fossero le parti provenienti dall’operato di Snyder e quali no.

Adesso, l’account Instagram thejackaldream, ha scovato un nuovo interessante dettaglio a proposito del film, che riguarda proprio la caverna sottostante la villa di Bruce Wayne che funge da quartier generale di Batman. Grazie ad un nuovo video, è stato rivelato che Joss Whedon, nel film, ha unito insieme la Batcaverna con il covo aerospaziale di Bruce Wayne, rendendoli un luogo unico.

Già in passato, una foto diffusa da Zack Snyder via Vero aveva confermato che il covo aerospaziale aveva nella #SnyderCut una sua specifica funzione, diversa dalla Batcaverna.

Potete vedere il video diffuso da thejackaldream di seguito:

Nelle ultime settimane sono emersi ulteriori dettagli circa la lavorazione “travagliata” di Justice League, con Snyder che ha spiegato che i cambiamenti apportati in itinere sono stati causati da varie interferenze con lo studio:

“Partivamo con l’idea che una minoranza di persone non aveva amato Batman v Superman, e questo ha avuto un effetto anche sul film successivo. La mia versione originale del film, che avevo scritto insieme a Chris Terrio, non è mai stata girata. L’idea reale, difficile, e spaventosa, non è mai stata realizzata per le paure dello studio, e io e miei collaboratori eravamo insicuri proprio a causa della reazione scatenata da Batman v Superman […]

Sarebbe stata una lunga storia da raccontare…saremmo finiti in un futuro a distanza dove Darkseid conquistava la Terra e dove Superman cedeva all’equazione dell’anti vita. Alcuni membri della Justice League sopravvivevano in quel mondo combattendo, Batman rompeva il suo patto con Cyborg e Flash tornava indietro nel tempo per dire qualcosa a Bruce…“

