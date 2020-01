Juve campione d’inverno, Inter a meno 2. La Lazio non molla, vince anche il Milan

La Juve super la Roma per 2-1 ed è campione d’inverno, l’Inter e seconda a meno 2, dopo un testa a testa durato 18 giornate. Al terzo posto c’è la Lazio, la squadra di Inzaghi infila la decima vittoria consecutiva, 42 punti in classifica ed una gara da recuperare il 5 Febbraio contro il Verona. 1-0 al Napoli che annaspa a ridosso dell’Europa League ma che ancora fatica a trovare una quadra anche con Gattuso. La Fiorentina supera per 1-0 la Spal sempre ultima in classifica a 12 punti, 3-0 dell’Udinese al Sassuolo, vince anche il Toro 1-0 contro il Bologna. 2-1 del Verona sul Genoa, profumo d’Europa per Juric, incubo retrocessione per Iachini.

QUAGLIARELLA SHOW- 5-1 della Sampdoria sul Brescia, Quagliarella fa doppietta, salendo così a158 reti in Serie A, vale a dire 18° posto dei marcatori del campionato italiano. Superato Luca Toni mentre Zlatan Ibrahimovic è solo agganciato, da qui alla fine del campionato sarà una gara altamente spettacolare.

MILAN IBRAHIMOVIC- E a proposito di Ibrahimovic lo svedese contro il Cagliari parte dal primo minuto, convincendo Pioli a cambiare modulo, lasciando così fuori Suso, Piatek e Paquetà, quest’ultimo poco utilizzato nelle ultime settimane. Il Milan vince 2-0, a segno anche Leao, anche questa, al momento è una notizia. Intanto niente Todibo per il Milan, il francese classe 1999, ha scelto dove giocare nel prossimo futuro dicendo sì allo Schalke 04. Il club tedesco ha accettato il prestito secco dal Barcellona, condizione fondamentale per Todibo che a fine stagione vorrebbe tornare blaugrana. Intanto per i rossoneri dentro Kjaer e Begovic, mentre Caldara torna all’Atalanta in prestito.