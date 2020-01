Juve-Roma Coppa Italia, Fonseca: “Possiamo pensare di vincere”

Juve-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ai microfoni di Roma Tv un fiducioso Fonseca, il quale conta di fare una prestazione differente rispetto all’ultima.

Juve-Roma, Fonseca ha parlato ai microfoni di Roma TV alla vigilia della sfida contro i bianconeri, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Una gara che arriva subito dopo quella dell’Olimpico del 12 Gennaio, quella che la Juventus regolò nel primo tempo, prendendosi 3 punti e condannando la Roma a rinunciare a Zaniolo fino a fine stagione. A Torino, dove la Roma ha sempre perso, non sarà facile, tuttavia in gara secca c’è sempre la possibilità di portare eventualmente il risultato al pari, fino ai calci di rigore. Di diverso avviso Fonseca che sente nelle sue corde la possibilità di vincere, pur senza Dzeko squalificato. C’è Kalinic, apparso in grande forma a Parma (ottavi di finale).

POSSIAMO VINCERE- “Giocheremo con ambizione e voglia di vincere. Sappiamo che sarà una partita difficile. La Juve è una grande squadra in un buon momento. Possiamo pensare di vincere. L’approccio? Non possiamo sbagliare come fatto in campionato all’inizio. Dobbiamo essere una squadra più vicina a quella del 2° tempo”.

SULLA FORMAZIONE- “Fazio è recuperato, Perotti e Pastore non sono pronti e neanche Mkhitaryan lo è. Speriamo di avere Perotti con la Lazio. Kalinic? ha fatto una bellissima partita a Parma. Sono molto fiducioso. Domani sono sicuro che farà una buona partita”.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

ROMA(4-2-3-1): Pau López; Florenzi, G.Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Lo.Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All. Paulo Fonseca

APRE NAPOLI-LAZIO- Quarti di finale aperti questa sera dalla gara delle 20:45 tra Napoli e Lazio, la squadra di Inzaghi sta decisamente meglio ma è proprio questo che preoccupa maggiormente il tecnico, “obbligato” a non fidarsi del momento disastroso della squadra di Gattuso. Domani Juventus-Roma ore 20:45, mentre martedì prossimo, il Milan affronterà il Toro al Meazza. Chiude il turno la gara tra Inter e Fiorentina, in programma mercoledì sera sempre dalle 20:45.