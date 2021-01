La Juventus batte 2-0 il Bologna e si riscatta dopo il ko subito nell’ultimo turno di campionato contro l’Inter. Un gol per tempo per i bianconeri che chiudono i primi 45′ con il gol del vantaggio siglato da Arthur su deviazione decisiva di Schouten per poi concludere il match con il raddoppio firmato da McKennie.