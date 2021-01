Juventus-Genoa è la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021. Si gioca mercoledì 13 gennaio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta Tv, in chiaro e in streaming sui canali della Rai. La vincente della sfida tra la squadra di Pirlo e quella di Ballardini, affronterà la vincente tra Sassuolo e SPAL.