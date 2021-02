Un derby d’Italia da dentro o fuori. Juventus-Inter si giocherà domani 9 febbraio 2021 all’Allianz Stadium di Torino, con il fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. La semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021 verrà trasmessa in diretta TV su Rai Uno e potrà essere vista in streaming su Rai Play.