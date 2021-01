La Juventus ha archiviato la pratica SPAL con il risultato di 4-0 nel confronto valido per i quarti di finale di Coppa Italia. I gol di Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa per una formazione sperimentale con diversi giovani. Ora la squadra di Pirlo se la vedrà in semifinale con l’Inter di Antonio Conte.