Kate McKinnon: 10 cose che non sai sull’attrice

Tra le più popolari attrici della scena comica statunitense, Kate McKinnon si è negli anni distinta per i suoli ruoli cinematografici e in particolare per quelli televisivi. In breve ha raggiunto un ampio consenso di pubblico, ottenendo anche importanti riconoscimenti da parte della critica.

Ecco 10 cose che non sai di Kate McKinnon.

Kate McKinnon: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film. L’attrice esordisce al cinema con il film My Best Day (2012), per poi recitare in Life Partners (2014), Ted 2 (2015), Estate a Staten Island (2015), Le sorelle perfette (2015) e Ghostbusters (2016), con cui ottiene maggior notorietà. In seguito recita nelle commedie Masterminds – I geni della truffa (2016), La festa prima delle feste (2016), Crazy Night – Festa col morto (2017), L’unica (2018), e Yesterday (2019). Nel 2019 è anche tra le protagoniste del film drammatico Bombshell – La voce dello scandalo, dove recita accanto alle attrici Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie.

2. È celebre per i suoi ruoli televisivi. Dopo aver ottenuto una prima notorietà recitando nella serie The Big Gay Sketch Show (2006-2010), a partire dal 2012 la McKinnon diventa membro del cast principale del Saturday Night Live, il popolarissimo programma comico, di cui è tutt’ora membro e grazie al quale ottiene estrema notorietà, potendo sfoggiare diversi aspetti del suo talento.

3. È una nota doppiatrice. La McKinnon è celebre anche per aver prestato la propria voce a diverse serie animate, tra cui The Venture Bros. (2010-2016), I Griffin (2015-2016) e Nature Cat (2015-2016). Ha inoltre partecipato al doppiaggio dei film d’animazione Angry Birds – Il film (2016), Ballerina (2016), Alla ricerca di Dory (2016) e Ferdinand (2017).

Kate McKinnon non è su Instagram

4. Non possiede un account personale. L’attrice ha affermato di non possedere un proprio profilo sul celebre social network, non apprezzando il modo in cui questo implicitamente spinge ad osservare e invidiare la vita altrui. La McKinnon ha infatti dichiarato di voler tenere lontana la propria vita privata dall’esposizione che tali media portano con sé.

Kate McKinnon al Saturday Night Live

5. È nota per le sue imitazioni. Nel corso degli anni l’attrice si è affermata come una tra i più apprezzati membri del Saturday Night Live, portando in scena personaggi comici come una maschilista veterana di Hollywood, una gattara lesbica e una presentatrice svedese. La McKinnon è tuttavia celebre per le sue imitazioni di personaggi famosi come Hillary Clinton, Angela Merkel, Justin Bieber, Ellen DeGeneres, Penélope Cruz e molti altri.

6. Ha ottenuto importanti riconoscimenti. Per i suoi ruoli, l’attrice ha ricevuto 4 nomination ai premi Emmy Awards nella categoria “miglior attrice in una serie comica”, vincendo nel 2016 e nel 2017. Questo le ha permesso di stabilire un primato, divenendo il primo membro del cast dell’SNL a vincere in tale categoria.

7. Detiene anche un altro primato. La McKinnon è ad oggi nota anche per essere il primo membro del cast dell’SNL ad essersi dichiarato omosessuale. L’attrice ha in seguito espresso la necessità di dimostrare a quanti si sentono diversi che i loro sogni non devono essergli preclusi per via di una preferenza sessuale piuttosto che un’altra, sperando così di diventare un esempio.

Kate McKinnon e Ellen DeGeneres

8. Ha indicato la celebre conduttrice come suo modello. Durante la cerimonia dei Golden Globe 2020, la McKinnon ha avuto modo di consegnare il premio alla carriera alla nota conduttrice Ellen DeGeneres, ringraziandola per il suo esempio, dimostrando che nel mondo della televisione c’è posto anche per chi possiede diversi orientamenti sessuali.

Kate McKinnon in Ghostbusters

9. Ha recitato nella versione femminile del celebre film. Nel 2016 l’attrice prende parte al film Ghostbusters, il quale però è narrato da un punto di vista femminile. La McKinnon ricopre il personaggio di Jillian Holtzmann, membro della nuova squadra di acchiappa fantasmi. Per renderlo più personale, l’attrice ha ottenuto di poter decidere da sé il look di questo.

Kate McKinnon: età e altezza

10. Kate McKinnon è nata a Sea Cliff, New York, Stati Uniti, il 6 gennaio 1984. L’attrice è alta complessivamente 161 centimetri.

