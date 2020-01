Kate Walsh: 10 cose che non sai sull’attrice

Kate Walsh: 10 cose che non sai sull’attrice

Celebre per i suoi ruoli televisivi, l’attrice Kate Walsh si è distinta per la sua capacità di assumere ruoli sempre diversi, in generi distanti l’uno dall’altro. A renderla famosa, in particolare, è stato il ruolo di Addison Montgomery nella serie Grey’s Anatomy. Negli anni ha saputo reinventarsi, trovando in più occasioni il favore della critica e del pubblico.

Ecco 10 cose che non sai su Kate Walsh.

Kate Walsh: i suoi film

1. È celebre per aver partecipato ad un noto film. L’attrice debutta al cinema nel 1996 con il film Crocevia per l’inferno. Successivamente recita in The Family Man (2000), Sotto il sole della Toscana (2003), After the Sunset (2004), Derby in famiglia (2005), Vita da strega (2005), e Legion (2010). Nel 2012 diventa celebre con la sua partecipazione al film Noi siamo infinito, dove recita accanto all’attrice Emma Watson. Negli anni seguenti recita in Scary Movie V (2013), Estate a Staten Island (2015), The Silent Man (2017), Il viaggio delle ragazze (2017) e A Modern Family (2018).

2. È celebre per i ruoli televisivi. Negli anni l’attrice si è distinta per i suoi ruoli televisivi, recitando in serie come Homicide (1997), Law & Order (1997), Il fuggitivo (2001), e CSI – Scena del crimine (2004). Ottiene però la fama con la serie Grey’s Anatomy, dove recita dal 2005 al 2012. Riprende il ruolo di Addison Montgomery nello spin-off Private Practice, in onda dal 2007 al 2013. Successivamente recita nelle serie Fargo (2014), Bad Judge (2014-2015), Tredici (2017-in corso) e The Umbrella Academy (2019-in corso).

3. Ha prodotto una serie TV. La Walsh figura come produttrice esecutiva della serie Bad Judge, di cui è protagonista nel ruolo di Rebecca Wright. Composta da una stagione di tredici episodi, la serie è una commedia incentrata sulla vita privata di un giudice della Corte Criminale.

Kate Walsh è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 2,6 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, con amici o colleghi. Non mancano tuttavia anche immagini o video promozionali dei suoi progetti da interprete.

Kate Walsh in Grey’s Anatomy

5. Potrebbe tornare nella nuova stagione. Presenza fissa durante le prime tre stagioni della serie, l’attrice ha in seguito lasciato per recitare nello spin-off a lei dedicato. Stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni, l’attrice potrebbe apparire nella celebre serie medical-drama, anche solo come guest star. La Walsh non ha né confermato né smentito la notizia, affermando solo di essere sempre rimasta vicino alle vicende di Grey’s Anatomy.

Kate Walsh in Private Practice

6. Ha lasciato la serie per nuovi progetti. Dopo aver recitato in oltre cento episodi della serie Private Practice, l’attrice ha confermato la sua decisione di abbandonare il ruolo per potersi dedicare a nuovi progetti, cinematografici e televisivi, appendendo dunque al chiodo il personaggio che l’ha accompagnata per diversi anni della sua carriera.

Kate Walsh in Tredici

7. Ha interpretato un ruolo importante. L’attrice ha recitato nelle prime due stagioni della serie Netflix Tredici, ricoprendo il ruolo di Olivia Baker, madre della protagonista Hannah Baker. Per vendicare la morte della figlia, la donna darà il via ad un duro processo legale contro la scuola dove la figlia era vittima di bullismo.

Kate Walsh in The Umbrella Academy

8. Ha avuto un ruolo ricorrente. Nella serie Netflix The Umbrella Academy l’attrice dà vita al personaggio The Handler, una donna che lavora per la Commissione ed ha la capacità di viaggiare nello spazio e nel tempo grazie ad alcune speciali valigette. Il personaggio si è affermato come uno dei principali villain, dando modo all’attrice di sfoggiare nuove sfumature del suo talento.

Kate Walsh non ha figli

9. Non ha avuto figli. Nonostante diverse relazioni ed un matrimonio, l’attrice non ha avuto figli. In generale, riguardo la sua vita sentimentale, si è sempre mostrata piuttosto riservata, preferendo non diffondere notizie a riguardo, né tramite i social network né tramite interviste.

Kate Walsh età e altezza

10. Kate Walsh è nata a San Jose, in California, Stati Uniti, il 13 ottobre 1967. L’attrice è alta complessivamente 174 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.