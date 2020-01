Katherine McNamara: 10 cose che non sai sull’attrice

Katherine McNamara: 10 cose che non sai sull’attrice

La giovane attrice Katherine McNamara si è affermata in televisione grazie ad alcune serie TV di successo, che le hanno permesso di raggiungere un ampio pubblico. L’attrice si è poi fatta conoscere anche al cinema grazie alla sua partecipazione ai film a tema distopia Maze Runner. Grazie ai ruoli affrontati fino ad ora, la McNamara ha dimostrato una buona versatilità, che la rende una giovane promessa per il futuro.

Ecco 10 cose che non sai di Katherine McNamara.

Katherine McNamara: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film Young Adult. L’attrice debutta al cinema recitando nel film Capodanno a New York (2011), per poi partecipare a Last Ounce of Courage (2012), Contest (2013), Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014), e A Sort of Homecoming (2015). Si fa poi notare grazie al ruolo di Sonya nei film Maze Runner – La fuga (2015) e Maze Runner – La rivelazione (2018).

2. È nota per i suoi ruoli televisivi. La McNamara si è affermata grazie alla sua partecipazione ad alcuni episodi di celebri serie come 30 Rock (2011), Glee (2012), Jessie (2013) e CSI – Scena del crimine (2014). Ottiene poi un ruolo di rilievo nella serie Happyland (2014), e diventa popolare ricoprendo il personaggio di Clary Fray in Shadowhunters (2016-2019). Recita poi nel ruolo di Mia Smoak nella serie Arrow (2018-2020), riprendendo poi il ruolo anche per The Flash (2019), Batwoman (2019) e Supergirl (2019). Nel 2020 sarà tra i protagonisti della serie L’ombra dello scorpione, tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King.

Katherine McNamara è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 3,7 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, ma anche numerose immagini promozionali dei suoi progetti da attrice. Non mancano inoltre scatti realizzati per servizi di celebri riviste di moda.

Katherine McNamara e il suo fidanzato

4. Avrebbe una relazione con un suo collega. Dal settembre del 2018 sono sempre più insistenti le voci circa un fidanzamento tra la McNamara e l’attore Will Tudor, entrambi facenti parte del cast di Shadowhunters. I due interpreti hanno infatti pubblicato sui rispettivi social diverse foto che li ritraggono insieme, sia in vacanza che sul set della serie. I due, tuttavia, non hanno mai confermato la loro relazione.

Katherine McNamara in Jessie

5. Ha preso parte alla serie di Disney Channel. Agli inizi della sua carriera l’attrice ha partecipato anche a due puntate della seconda stagione della serie Jessie, targata Disney Channel. Qui l’attrice ha ricoperto il ruolo di Bryn Brietbart, rivale del personaggio Emma Ross.

Katherine McNamara in Arrow

6. Ha fatto parte dell’ultima stagione della serie. L’attrice ha ricoperto il ruolo di Mia Smoak nell’ultima stagione della serie Arrow. Questa è la figlia del protagonista, pronta a prenderne l’eredità. Infatti l’attrice sarà protagonista di una serie dedicata al suo personaggio, dove porterà avanti quanto fin qui compiuto dal celebre arciere verde.

Katherine McNamara in Shadowhunters

7. Ha interpretato la protagonista. La McNamara è stata la protagonista delle tre stagioni della serie Shadowhunters, dove ha dato vita al personaggio di Clarissa Adele Fray, brillante studentessa che scopre di essere una shadowhunter, con il compito di dare la caccia ai demoni presenti sulla terra.

8. Condivide un tatuaggio con gli altri membri del cast. Durante le riprese della prima stagione di Shadowhunters, l’attrice e i suoi colleghi di set hanno deciso di consolidare il loro rapporto tatuandosi il simbolo della serie, la celebre runa angelica.

Katherine McNamara in L’ombra dello scorpione

9. Farà parte dell’attesa serie. Nella serie L’ombra dello scorpione, basata sull’omonimo personaggio di Stephen King, l’attrice ricoprirà il ruolo di Julie Lawry, una ragazza proveniente da una piccola città, la cui vita verrà stravolta nel momento in cui si diffonderà una terribile epidemia.

Katherine McNamara età e altezza

10. Katherine McNamara è nata a Kansas City, nel Missouri, Stati Uniti, il 22 novembre 1995. L’altezza complessiva dell’attrice è di 164 centimetri.

