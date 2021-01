Katia Ricciarelli festeggia il suo compleanno a Domenica In

Mara Venier a Domenica In festeggia il compleanno di Katia Ricciarelli, che il 18 gennaio spegne 75 candeline. Nel 2005 ha vinto il Nastro d’argento come miglior attrice protagonista nel film La seconda notte di nozze dei Pupi Avati. Era il suo esordio come attrice. L’anno successivo per lei è arrivata l’esperienza a La Fattoria, il reality arrivato alla sua terza edizione italiana: “Era un periodo difficile per la mia vita personale. Volevo solo sparire e paradossalmente mi sono messa sotto alle telecamere”.