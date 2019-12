KAULONIA MUSIC FESTIVAL Il 27 all’auditorium la Concert band di Melicucco

Il Kaulonia Music Festival chiude la stagione con l’originale e sofisticato concerto della CONCERT BAND DI MELICUCCO, magistralmente diretta dal Maestro Maurizio Managò.La Concert Band di Melicucco è formata da circa 50 giovani musicisti, per la maggior parte diplomati e Laureati presso i Conservatori Statali Calabresi.Nel corso dei suoi pochi anni di storia è divenuta una delle più importanti realtà musicali della Calabria ed è considerata come modello da seguire nel fenomeno delle orchestre di fiati della nostra regione.Sin dalla sua fondazione è guidata dal Maestro Maurizio Managò.Vanta numerose partecipazioni a concorsi e rassegne per orchestre di fiati nazionali ed internazionali riscuotendo enorme successo e ricevendo premi.Prestigiose le collaborazioni con artisti di calibro, tri i quali si menzionano : Franco anile, maria Teresa leva, Alessandro Carere, Alessandro Tirotta, Giacomo Marcocig, Walter Cordopatri, Alessandro Silvestro e con Direttori d’orchestra come lorenzo pusceddu, stefano Gatta, , Daniele Carnevali, Andrè Waignein e Riccardo Muti con il quale la Concert Band è stata protagonista di due importanti concert

