Kevin Costner: 10 cose che non sai sull’attore

Kevin Costner: 10 cose che non sai sull’attore

Personalità eclettica, Kevin Costner è stato tra i più celebri attori degli anni ottanta e novanta, distinguendosi in seguito anche come regista del pluripremiato film Balla coi lupi. La carriera di Costner si è costruita alternandosi tra film blockbuster e progetti più indipendenti, a cui l’attore ha sempre saputo apportare la propria professionalità ed esperienza, ottenendo indietro i riconoscimenti della critica e l’apprezzamento del pubblico.

Ecco 10 cose che non sai di Kevin Costner.

Kevin Costner: i suoi film

1. Ha recitato in film molto celebri. L’attore debutta al cinema nel 1982 con il film Night Shift – Turno di notte, per poi prendere parte a Tavolo per cinque (1983), Fandango (1985), Silverado (1985) e Gli intoccabili (1987), con cui ottiene grande notorietà, e Revenge (1990). Successivamente si consacra con il film Balla coi lupi (1990), per poi recitare in celebri film come Robin Hood – Principe dei ladri (1991), JFK – Un caso ancora aperto (1991), Guardia del corpo (1992), Un mondo perfetto (1993), Wyatt Earp (1994), Waterworld (1995), L’uomo del giorno dopo (1997), Il segno della libellula – Dragonfly (2002), Vizi di famiglia (2005), The Guardian – Salvataggio in mare (2006), The Company Men (2010), L’uomo d’acciaio (2013), Jack Ryan – L’iniziazione (2014), Black and White (2014), 3 Days to Kill (2014), McFarland, USA (2015), Criminal (2016), Il diritto di contare (2016), Molly’s Game (2017) e Highwaymen – L’ultima imboscata (2019).

2. È stato premiato come regista. Costner esordisce alla regia nel 1990 con il film Balla coi lupi, film da lui anche interpretato, che gli permette di conoscere un grande successo vincendo inoltre numerosi premi in tutto il mondo. Successivamente realizzerà altri due film da regista, L’uomo del giorno dopo e Terra di confine – Open Range (2003).

3. Ha ricoperto il ruolo di produttore. Nel corso della sua carriera Costner si è distinto anche come produttore, ricoprendo tale ruolo per i film Balla coi lupi, Revenge, Robin Hood – Principe dei ladri, Guardia del corpo, Wyatt Earp, Waterworld, L’uomo del giorno dopo, Terra di confine – Open Range e Highwaymen – L’ultima imboscata. Ha svolto inoltre il ruolo di produttore esecutivo per la serie televisiva Yellowstone (2018-2019), da lui anche interpretata.

Kevin Costner: le sue mogli e i figli

4. Si è sposato più volte. L’attore si è sposato per la prima volta nel 1978 con l’attrice Cindy Silva, sua compagna di college. I due tuttavia divorziano nel 1994 a causa delle infedeltà di lui. Nel 2004 si sposa una seconda volta con la modella Christine Baumgartner, con cui si era fidanzato già quattro anni prima.

5. Ha numerosi figli. Dal primo matrimonio, l’attore dà alla luce tre figli, nati rispettivamente nel 1984, 1986 e nel 1988. Nel 1996 ha un figlio con Bridget Rooney, con cui ha avuto una breve relazione. Dal secondo matrimonio l’attore avrà invece altri tre figli, nati nel 2007, 2009 e 2010, arrivando così ad avere un totale di sette figli.

Kevin Costner in Yellowstone

6. È il protagonista della serie TV. Costner è attualmente il protagonista di Yellowstone, dove ricopre il ruolo di John Dutton, che con la sua famiglia possiede un grande ranch nel Montana, minacciato continuamente da costruttori di terreni, una riserva indiana e dal progetto per la realizzazione del più grande parco nazionale americano. La serie è attualmente alla sua terza stagione.

Kevin Costner: protagonista in Revenge

7. Non volevano fosse il protagonista del film. Il film, diretto nel 1990 dal regista Tony Scott, doveva inizialmente essere realizzato da John Huston, il quale non gradiva Costner come protagonista. Tuttavia, in seguito al film Gli intoccabili, l’attore acquisì abbastanza potere da poter produrre da sé il film, imponendosi come protagonista.

Kevin Costner in Waterworld

8. Ha investito molto nel film. Per il film Waterworld, Costner investì personalmente 22 milioni di dollari, credendo molto in tale progetto. La sua ambizione finì tuttavia per rendere ostile l’atmosfera sul set, e numerosi furono i litigi con il regista, che infine si tirò fuori dal progetto e lasciò che fosse Costner ad ultimarlo. Il film si rivelò poi un clamoroso flop di critica e pubblico.

Kevin Costner: il suo 2019

9. Ha recitato in un film Netflix. Oltre ad aver recitato nella nuova stagione della serie Yellowstone, nel 2019 Costner è anche protagonista del film Netflix Highwaymen – L’ultima imboscata, dove interpreta Frank Hamer, uno dei due texas rangers che uccisero i celebri Bonnie e Clyde.

Kevin Costner: età e altezza

10. Kevin Costner è nato a Lynwood, in California, Stati Uniti, il 18 gennaio 1955. L’attore è alto complessivamente 185 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.