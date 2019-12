Kristen Bell: 10 cose che non sai sull’attrice

Kristen Bell: 10 cose che non sai sull’attrice

Celebre per aver recitato in alcune popolari commedie cinematografiche, ma anche per essere apparsa in ruoli di rilievo in numerose serie TV, l’attrice Kristen Bell vanta una carriera di tutto rispetto, che l’ha portata continuamente a distinguersi. La Bell ha infatti, nel corso della sua carriera, ricoperto diversi ruoli, trovando in più occasioni il favore della critica e del pubblico.

Ecco 10 cose che non sai di Kristen Bell.

Kristen Bell: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice esordisce al cinema recitando nel film Amori & segreti. Successivamente partecipa ai film People are Dead (2002), Spartan (2004), Deepwater (2005), Pulse (2006) e Non mi scaricare (2008), con cui raggiunge una buona popolarità. In seguito recita dunque in celebri commedie come L’isola delle coppie (2009), e nei film La fontana dell’amore (2010), Burlesque (2010), Qualcosa di straordinario (2012), Stuck in Love (2012), Comic Movie (2013) e Veronica Mars – Il film. Recita inoltre nei film Bad Moms – Mamme molto cattive (2016) e Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive (2017).

2. È celebre per i suoi ruoli televisivi. L’attrice diventa celebre grazie alla serie Veronica Mars, dove interpreta proprio il ruolo della protagonista e che ricoprirà dal 2004 al 2019. Recita inoltre nelle serie Heroes (2007-2009), House of Lies (2012-2016), Gossip Girl (2012), Parks and Recreation (2013-2014) e The Good Place (2016-2020).

3. È nota come doppiatrice. La Bell si è negli anni distinta anche per il doppiaggio di celebri film d’animazione come Astro Boy (2009) e Frozen – Il regno di ghiaccio, dove presta la sua voce ad Anna. Tra gli altri doppiaggi celebri si hanno quelli di Zootropolis (2016), Ralph spacca Internet (2018), Teen Titans Go! Il film (2018) e nuovamente del personaggio Anna in Frozen II – Il segreto di Arendelle (2019).

4. Ha ricoperto il ruolo di produttrice. Devota al personaggio di Veronica Mars, l’attrice ha prodotto i nuovi episodi della serie rilasciati nel 2019, nonché il film basato sul personaggio e rilasciato in sala nel 2014.

Kristen Bell è su Instagram

5. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, dove ha un proprio profilo seguito da 12,6 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, con amici o con la propria famiglia. Non mancano, tuttavia, anche immagini promozionali dei proprio progetti da interprete.

Kristen Bell ha un marito e dei figli

6. È sposata. Nel 2007 l’attrice intraprende una frequentazione con l’attore Dax Shepard. I due si sono in seguito sposati nell’ottobre del 2013, dopo aver avuto una bambina nel marzo dello stesso anno. Nel dicembre del 2014 invece nasce la seconda figlia, annunciata dalla coppia tramite i rispettivi profili Twitter.

7. Hanno atteso a lungo prima di sposarsi. Dopo aver annunciato il fidanzamento, i due hanno dichiarato che non si sarebbero sposati finché negli Stati Uniti non sarebbe stato riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nel giugno del 2013, la Corte Suprema rende costituzionale una legge a riguardo, e l’attrice chiede così al proprio fidanzato, tramite il proprio account Twitter, di sposarla.

Kristen Bell in Burlesque

8. Ha avuto un ruolo importante nel film. Nel film Burlesque, l’attrice interpreta Nikki, prima ballerina del locale Bourlesque Lounge. La Bell si è trovata così a condividere la scena con le cantanti e attrici Cher e Christina Aguilera.

Kristen Bell: la doppiatrice di Frozen

9. Ha amato molto il finale del sequel. Nel 2019 è possibile sentire nuovamente la voce dell’attrice attraverso il personaggio di Anna nel film Frozen II – Il segreto di Arendelle. L’attrice ha dichiarato che quando ha letto per la prima volta il finale del film, è rimasta entusiasta da quanto era stato scritto, pensando che fosse una perfetta conclusione per l’arco narrativo del proprio personaggio.

Kristen Bell età e altezza

10. Kristen Bell è nata a Huntington Woods, nel Michigan, Stati Uniti, il 18 luglio 1980. L’attrice è alta complessivamente 155 centimetri.

