Kristin Scott Thomas: 10 cose che non sai sull’attrice

Tra le più celebri attrici britanniche della sua generazione, Kristin Scott Thomas si è affermata nel panorama cinematografico grazie ad alcuni memorabili ruoli, che le hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti.

Ancora oggi l’attrice continua a dividersi con successo tra cinema e televisione, dando vita ad apprezzati personaggi che non fanno che esaltare ulteriormente il suo talento e la sua versatilità.

Ecco 10 cose che non sai di Kristin Scott Thomas.

Kristin Scott Thomas: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice debutta al cinema nel 1986 con il film Under the Cherry Moon, per poi recitare in film come Il matrimonio di Lady Brenda (1988), Forza maggiore (1989) e Luna di fiele (1992). Ottiene una prima popolarità grazie al film Quattro matrimoni e un funerale (1994), e da quel momento prende parte a noti film come Mission: Impossible (1996), Il paziente inglese (1996), che ne consacra il talento, L’uomo che sussurrava ai cavalli (1998), Destini incrociati (1999), Gosford Park (2001), La famiglia omicidi (2005), The Walker (2007), L’altra donna del re (2008), I Love Shopping (2009), Nowhere Boy (2009), La chiave di Sara (2010), Bel Ami – Storia di un seduttore (2012), Solo Dio perdona (2013), Suite francese (2014), L’ora più buia (2017), Tomb Raider (2018) e Military Wives (2019).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. All’inizio della sua carriera la Thomas recita in diversi film televisivi, come Il decimo uomo (1998), Spymaker: la vita segreta di Ian Fleming (1990), Artisti della truffa (1990), Omicidio a circuito chiuso (1992) e I viaggi di Gulliver (1996). Nel 1993 è invece tra i protagonisti della serie Body & Soul, mentre negli anni successivi si dedica esclusivamente al cinema. Torna a recitare in televisione nel 2019, prendendo parte al terzo episodio della seconda stagione di Fleabag, nel ruolo di Belinda.

3. Esordirà alla regia. La Thomas si è detta pronta ad esordire alla regia, e lo farà con il film The Sea Change, tratto dall’omonimo romanzo del 1959, che ha per protagonisti una vecchia coppia in crisi durante il loro viaggio in Grecia. Per il film l’attrice ha dichiarato che si avvarrà di poche location, pochi attori e poche settimane di ripresa, poiché convinta che da un piccolo progetto possa nascere una buona storia.

Kristin Scott Thomas: marito e figli

4. È stata sposata. Durante un soggiorno nell’amata Parigi, l’attrice incontra il medico ostetrico François Oliviennes, con il quale intraprende una relazione. I due si sposeranno in seguito nel 1987. Durante il corso degli anni si sono sempre dimostrati una coppia riservata, attenta a mantenere la vita sentimentale lontano dai riflettori della carriera di lei. Nel 2005, tuttavia, annunciano il divorzio, senza fornire spiegazioni pubbliche.

5. Hanno avuto dei figli. Nel corso del loro matrimonio la coppia ha avuto tre figli, nati rispettivamente nel 1988, nel 1991 e nel 2000. In seguito al divorzio i tre figli si sono trasferiti a vivere con la madre nella casa che lei possiede a Parigi.

Kristin Scott Thomas in Destini incrociati

6. È protagonista del film insieme ad un noto attore. Nel 1999 l’attrice interpreta il personaggio di Kay Chandler nel film Destini incrociati, dove recita da protagonista insieme all’attore Harrison Ford. Il film è tratto dal romanzo Random Hearts, ispirato a sua volta a fatti realmente accaduti, trattanti un intrigato caso di corruzione.

7. Avrebbe dovuto recitare in un altro film. Nel 1997 l’attrice era stata scritturata insieme a Ford per il film Age of Aquarius, storia d’amore ambientata durante la guerra in Bosnia. Il film fu tuttavia accantonato per via del suo budget, ma i due attori vennero invece scelti per il film Destini incrociati.

Kristin Scott Thomas in Fleabag

8. Ha recitato in un episodio della celebre serie. L’attrice ha preso parte al terzo episodio della seconda stagione di Fleabag, dove recita accanto all’attrice Phoebe Waller-Bridge. Qui ricopre il ruolo di Belinda, una donna di potere nel mondo dell’imprenditoria. Per la sua interpretazione, particolarmente amata dai fan, l’attrice è stata nominata ai premi Emmy come miglior attrice guest star in una commedia.

Kristin Scott Thomas, oggi

9. È protagonista di un nuovo atteso film. Nel 2019 l’attrice ha recitato da protagonista nel film Military Wives, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Nella pellicola interpreta Kate, moglie di un militare che decide di dar vita ad un coro composto da tutte quelle donne rimaste sole per la partenza dei mariti in guerra.

Kristin Scott Thomas: età e altezza

10. Kristin Scott Thomas è nata a Redruth, in Cornovaglia, Inghilterra, il 24 maggio 1960. L’attrice è alta complessivamente 168 centimetri.

