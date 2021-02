La ragazza era stata trovata morta dal fratello nel maggio del 2012 nella sua casa alla Bolognina. Il cellulare era sparito, ma negli ultimi giorni è stato utilizzato da qualcuno. Si pensava ad un decesso per cause naturali, ma ora la Procura indaga per omicidio volontario e sul registro degli indagati c’è già il nome di un uomo con cui la 30enne si vedeva.