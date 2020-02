Kurt Russell: 10 cose che non sai sull’attore

Kurt Russell: 10 cose che non sai sull’attore

Divenuto iconico grazie ad alcuni personaggi in celebri film come La cosa, Grosso guaio a Chinatown e 1997: Fuga da New York, Kurt Russell è negli divenuto uno degli attori più apprezzati dell’attuale panorama statunitense. Distintosi per la sua versatilità, Russell ha saputo distaccarsi dal ruolo del duro per ricoprire panni ben diversi, che gli hanno permesso di ottenere il favore di un ampio pubblico. Ecco 10 cose che non sai di Kurt Russell.

Kurt Russell: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore esordisce al cinema con il film Il californiano (1964), per poi recitare in I ragazzi di Camp Siddons (1966), La TV ha i suoi primati (1971), L’uomo dinamite (1971), Charley e l’angelo (1973), L’uomo più forte del mondo (1975) e La fantastica sfida (1980). Grazie al film 1997: Fuga da New York (1981) e La cosa (1982) raggiunge una grande popolarità, che lo porta ad ottenere ruoli da protagonista in Silkwood (1983), Grosso guaio a Chinatown (1986), Fuoco assassino (1991), Stargate (1984), Tango & Cash (1989), Fuga da Los Angeles (1996), Vanilla Sky (2001), Miracle (2004), Sky High – Scuola di superpoteri (2005), Poseidon (2006) e Grindhouse – A prova di morte (2007). Negli ultimi anni ha poi recitato in Fast & Furious 7 (2015), The Hateful Eight (2015), Deepwater – Inferno sull’oceano (2016), Fast & Furious 8 (2017), Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017), Qualcuno salvi il Natale (2018) e C’era una volta a… Hollywood (2019).

2. Ha preso parte a prodotti televisivi. Negli anni Russell ha partecipato in diverse occasioni ad alcune serie TV come Disneyland (1967-1972), Alla ricerca di un sogno (1974) e Racconti della frontiera (1976). Il suo primo ruolo di rilievo arriva però grazie al film televisivo Elvis – Il re del rock (1979), dove interpreta il celebre cantante, e con cui ottiene una nomination agli Emmy Award.

3. Non utilizza controfigure. L’attore ha affermato di non utilizzare controfigure per le scene più difficili da girare, preferendo eseguire da sé le acrobazie richieste. Molti dei film in cui ha recitato sono infatti ricchi di sequenze d’azione, a cui Russell non si è mai tirato indietro sfoggiando grande passione per questo mestiere, come anche una gran capacità di saper padroneggiare la situazione.

Kurt Russell: chi è la sua compagna

4. Ha una relazione da molto tempo con una nota attrice. Nel 1983 l’attore conosce l’attrice Goldie Hawn sul set del film Swing Shift, e intraprendono una relazione che dura ancora oggi. I due non si sono mai sposati, preferendo considerarsi semplicemente fidanzati, e nel 1986 hanno dato alla luce il loro unico figlio. Russell è inoltre il padre adottivo della figlia che la Hawn aveva avuto da un precedente matrimonio.

5. Hanno recitato insieme in diversi film. Oltre ad aver recitato insieme nel film Swing Shift, grazie al quale si sono potuti conoscere meglio, la coppia aveva già recitato insieme nel film Pazza banda di famiglia (1968), e poi ancora in Una coppia alla deriva (1987), e in Qualcuno salvi il Natale (2018), dove la Hawn interpretava il ruolo di Mrs. Claus. Torneranno a recitare insieme nell’atteso sequel Qualcuno salvi il Natale 2.

Kurt Russell è Santa Claus

6. Ha fatto comporre una speciale lista dei bambini buoni. Nel suo ruolo di Santa Claus, Russell ha il compito di portare durante la notte di Natale regali ai bambini che si sono comportati bene. Nella lista a riguardo che si può vedere in un dato momento del film, è possibile leggere diversi nomi. Questi non sono inventati, bensì sono i nomi dei reali nipoti dell’attore, che egli ha voluto far inserire come regalo inaspettato.

Kurt Russell in La Cosa

7. Ha dovuto farsi crescere la barba per molto tempo. Per ottenere la celebre barba sfoggiata nel film da MacReady, il personaggio interpretato da Russell, l’attore ha impiegato all’incirca un anno. Tale pazienza è stata poi premiata, poiché il look del personaggio è divenuto iconico e ha contribuito alla sua fortuna.

8. Non era convinto del risultato del film. Durante le prime proiezioni di prova del film, l’attore aveva espresso alcuni dubbi sul film completo, affermando che gli effetti utilizzati per il mostro non rendessero giustizia. Questa era in realtà un’opinione condivisa da tutto il cast, il quale in seguito ritornò sui propri passi, e lo stesso Russell affermò che a distanza di anni La cosa è uno dei suoi migliori film.

Kurt Russell e Quentin Tarantino

9. Ha lavorato in diverse occasioni con il noto regista. Russell è uno degli attori ricorrenti nel cinema di Quentin Tarantino, essendo comparso in tre dei suoi film. Il primo fu Grindhouse – A prova di morte, dove Russell interpreta il ruolo dello stuntman Mike, venne poi The Hateful Eight, dove ricopre il ruolo di John Ruth “il Boia”, e infine appare brevemente in C’era una volta a… Hollywood, nel ruolo del casting director Randy, nonché del narratore esterno.

Kurt Russell: età e altezza

10. Kurt Russel è nato a Springfield, nel Massachusetts, Stati Uniti, il 17 marzo 1951. L’attore è alto complessivamente 180 centimetri.

